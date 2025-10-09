El Jazz Tardor celebra 32 anys convertint Lleida en l’epicentre del jazz internacional

La 32a edició del Jazz Tardor, el Festival Internacional de Jazz de Lleida, portarà una vintena de concerts entre el 26 d’octubre i el 28 de novembre, consolidant-se com una de les cites musicals més importants del panorama català. El programa combina figures internacionals de primer nivell amb nous talents emergents, en un recorregut sonor que s’estendrà per onze espais de Lleida i les comarques de Ponent.
Entre els noms més destacats hi ha Eliades Ochoa, membre del mític Buena Vista Social Club i guanyador d’un premi Grammy, que actuarà el 7 de novembre a l’Auditori Municipal Enric Granados. També hi brillarà el pianista Marco Mezquida, que tancarà el festival el 28 de novembre amb el seu projecte Els somnis de Ravel, en una actuació en col·laboració amb l’Any Viñes.
El director del festival, Josep Ramon Jové, ha subratllat la importància d’oferir propostes valentes i innovadores, com la de Jordina Millà, que presentarà una actuació d’avantguarda basada en la improvisació. “A Lleida hem de programar el mateix que s’està fent al món, sense por”, ha afirmat.
El Jazz Tardor manté la seva essència: combinar tradició i risc, fer visible el talent local i connectar Lleida amb els grans escenaris internacionals. En aquesta edició també hi participaran artistes com el trombonista Dan Barrett, col·laborador habitual de Woody Allen, les cantants Laura Simó i Lucy Wijnands, i el duet Jordina Millà & Barry Guy.
El festival s’estendrà per diversos espais de la ciutat —el Cafè del Teatre, l’Espai Orfeó, La Pinta, el Mercat de Pardinyes, La Sabateria i l’Auditori Municipal Enric Granados—, i també arribarà a altres municipis de Ponent com Penelles, Cervera, Guissona, la Pobla de Cérvoles o el Celler de Sanui, on el jove pianista lleidatà Ramon Matre oferirà un concert conjuntament amb el festival Art a l’Horta.
A més dels concerts, el programa inclourà activitats educatives per a escoles i l’exposició Música Gràfica, de Josep Maria Cazares, que explora la relació entre l’art visual i el so. Segons Andreu Vàzquez, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), el festival “situa Lleida i el territori en el mapa cultural del país”, mentre que la regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha destacat que “durant 32 anys el Jazz Tardor ha posat Lleida al centre del jazz més internacional”.