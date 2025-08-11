Tres finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla sortits de la primera semifinal a Torrelameu

Aquest diumenge, al Centre Cívic de Torrelameu, s'han seleccionat els primers tres finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla, un campionat gastronòmic dedicat als esmorzars de forquilla i impulsat pel Grup de Sanejament Porcí de Lleida. Els cuiners Gala Pipó (Cal Agneta Art i Vi, Cervera), Jaume Marimon (Hostal Jaumet, Torà) i Isidre Codina Roig (Bar Lídia, Lleida) han convençut el jurat amb els seus plats elaborats a base de porc.
Una desena de restauradors de les comarques de Lleida van competir en aquesta primera semifinal, que va comptar amb la presència de representants del Departament d’Agricultura, la Diputació de Lleida i ajuntaments locals. Durant l’acte, el públic va poder gaudir d’un esmorzar popular amb galta de porc, pa, vi i aigua mentre es presentaven els plats i es donava a conèixer el veredicte.
El jurat, format per experts gastronòmics i influencers locals, va valorar la creativitat i la qualitat dels plats. Aquesta iniciativa forma part del programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia i compta amb el suport de bonÀrea, Gust de Lleida i diverses administracions locals.
Les semifinals continuaran a l’Espluga de Francolí el pròxim 31 d’agost, la Garriga el 7 de setembre i Santa Coloma de Farners el 14 de setembre. La gran final tindrà lloc el 28 de setembre a la Fira de Sant Miquel de Lleida, on els finalistes presentaran els seus plats davant un jurat que decidirà el guanyador, mentre el públic podrà degustar un esmorzar tradicional de cassoleta de porc.