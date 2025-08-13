Confirmen que el temporer mort a Alcarràs va patir un cop de calor

La investigació sobre la mort del temporer de 61 anys dilluns a la tarda a Alcarràs (Segrià) ha confirmat que la causa va ser un cop de calor. L’home treballava a la campanya agrària sota contracte de la firma de treball temporal Empleo Express, que l’havia cedit a una empresa agroalimentària de Mollerussa.
En un comunicat, Empleo Express ha traslladat el seu condol a familiars i companys i ha qualificat el succés de “tragèdia laboral”. La companyia assegura que el treballador havia rebut la formació i la informació previstes en matèria de prevenció de riscos, d’acord amb la normativa vigent, i que col·labora amb les autoritats per aclarir les circumstàncies de la mort.
L’empresa afegeix que, quan es registren temperatures extremes, reforça les recomanacions preventives a través dels seus canals de comunicació i directament a empreses i treballadors, amb l’objectiu de reduir l’impacte de la calor sobre la salut.
Aquest cas se suma a l’alerta que mantenen sindicats i entitats laborals sobre l’efecte de les onades de calor en el camp, on les feines a l’aire lliure multipliquen el risc de patir cops de calor, especialment entre persones d’edat avançada o amb llargues jornades de treball.