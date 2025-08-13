Fruita amb Justícia Social exigeix mesures immediates per protegir temporers del calor

L’organització que defensa els drets dels treballadors de la fruita ha exigit la paralització de la collita a les empreses que no protegeixin els seus empleats davant temperatures superiors als 40 graus, després de la mort dilluns d’un temporer de 61 anys a Alcarràs, al Segrià. Fruita amb Justícia Social considera “inexplicable” obligar a treballar en aquestes condicions i reclama a la patronal Afrucat que assumeixi responsabilitats per la manca de mesures preventives al sector.
Segons l’entitat, aquest cas no és aïllat, sinó un exemple del maltractament i l’explotació dels treballadors temporers. També critica que ni l’Ajuntament d’Alcarràs ni la Paeria de Lleida s’hagin pronunciat oficialment, interpretant aquest silenci com un menyspreu cap a la vida dels treballadors.
L’organització anuncia que continuarà denunciant irregularitats i ofereix el seu Punt d’Assessorament Sociolaboral a qualsevol temporer que es trobi en situacions similars. A més, demana a la Inspecció de Treball que intensifiqui les actuacions per garantir la seguretat dels empleats.
Durant el 2024, Fruita amb Justícia Social ha atès 107 temporers amb problemes laborals, dels quals set van acabar en denúncia formal, tot destacant que la por a perdre la feina provoca una gran infradenúncia entre els treballadors, majoritàriament immigrats.