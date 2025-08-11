El Festival Pirineu Pastor arribarà a Llavorsí per posar en valor la figura dels pastors

Llavorsí acollirà el 16 d’agost el primer Festival Pirineu Pastor, una nova proposta que pren el relleu de la històrica Fira de l’Ovella. La cita vol reconèixer la tasca dels pastors i donar visibilitat al seu paper clau en la conservació dels hàbitats de pastura dels Pirineus. L’esdeveniment comptarà amb la col·laboració del Festival de Pastoralisme de Grenoble, del qual es projectarà a Llavorsí el film guanyador.
Segons la tècnica del Parc Nacional d’Aigüestortes, Maria Pou, la intenció és que els productes procedents d’animals que pasturen en espais protegits obtinguin un valor afegit reconegut. També ha subratllat que molts dels hàbitats del parc són fruit de la gestió ramadera i que cal donar suport al sector primari per garantir-ne la continuïtat.
El director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, ha remarcat que l’activitat dels pastors contribueix no només a mantenir els paisatges oberts, sinó també a prevenir danys de fauna salvatge i incendis forestals.
L’alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, ha avançat que el festival inclourà un mercat de productes relacionats amb el món pastorívol, tallers divulgatius i actuacions musicals vinculades a la muntanya i el Pirineu. El programa es completarà amb el tradicional concurs de gossos d’atura, únic a la demarcació de Lleida, que arriba a la seva 37a edició i se celebrarà l’endemà, el 17 d’agost.