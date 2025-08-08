Mostremp 2025 repartirà 3.000 euros en premis i projectarà 17 curts seleccionats

El diputat Fermí Masot, l’alcaldessa de Tremp i delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, juntament amb els regidors Alba Moré i Carlos Trinidad, han presentat la 14a edició del Mostremp, el festival de cinema rural que se celebrarà del 22 al 24 d’agost a l’Espai Cultural la Lira de Tremp.
L’edició de 2025 compta amb un programa pensat per arribar a diversos públics i inclou un premi de 2.000 euros al millor curtmetratge, així com un guardó de 1.000 euros atorgat pel públic. Durant el festival es podran veure 17 curtmetratges de temàtica rural, seleccionats entre més de 220 obres de diferents països. Les projeccions es distribuiran en tres sessions entre divendres i dissabte, començant amb Porta-te Bem de Joana Alves i finalitzant amb Kilijote d’Ángel Villahermosa. La tria dels curts ha estat a càrrec de l’Associació d’Amics del Cinema de Tremp.
El jurat està format per destacats professionals com el director de Cineteca Madrid, Luís E. Parés, l’actor Francesc Orella, el director Miguel Santesmases, l’actriu Sandra Cervera i l’escriptora i actriu Estel Solé.
A més de les projeccions, el festival organitza activitats complementàries relacionades amb el cinema. El dissabte 23, a les 11:00 hores, tindrà lloc als jardins de la residència Sant Joan de Déu la taula rodona Escoltar el territori: mapa sonor del cinema rural, amb la participació de Pepe Camps, Laura Casaponsa i Amanda Villavieja. El diumenge 24, a les 12:00 hores, es farà el col·loqui Mirades de dona: perspectives femenines al cinema rural, amb directors com Meritxell Colell i Alba Bresolí i l’artista local Lídia Ortiz Maqueda, conduït per Luís E. Parés.
La jornada final també inclou la projecció de la pel·lícula infantil Hola Frida! a les 17:00 hores, i la clausura del festival amb Tierra Baja, dirigida per Miguel Santesmases, a les 19:15 hores.
El lliurament dels premis es durà a terme dissabte 23 a les 20:30 hores, just després de la tercera sessió de curtmetratges a concurs.