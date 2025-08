La Panera proposa un cinema a la fresca dedicat a la música i les subcultures

El pati del Centre d’Art La Panera tornarà a convertir-se en sala de cinema a l’aire lliure durant el mes d’agost, amb dues projeccions que conformen la tercera edició del cicle Cinema a la fresca. Enguany, les pel·lícules seleccionades giren entorn de la relació entre la creació artística i la cultura musical actual.

La proposta, comissariada per Antoni Jové Albà, arrencarà el dimecres 6 d’agost amb Kneecap (2024), film dirigit per Rich Peppiatt que barreja ficció i realitat per narrar l’origen del grup de rap irlandès Kneecap. Els membres de la banda s’interpreten a ells mateixos en una història que reflexiona sobre la identitat irlandesa i la memòria del conflicte des del punt de vista de les noves generacions. El grup ha estat notícia recentment per les seves actuacions polèmiques en festivals internacionals.

La segona sessió serà el dimecres 27 d’agost amb MaQKina: Història d’una subcultura (2023), un documental que revisita l’escena Màkina des dels seus inicis a València fins al seu apogeu als anys noranta a Catalunya. Els codirectors, Àlex Salgado del Tarré i Òscar Sueiro, seran presents per comentar la pel·lícula i compartir-ne el procés creatiu amb el públic.

Totes dues sessions començaran a les 21:00 hores, amb entrada lliure i recomanació per a majors de 16 anys. L’activitat forma part del programa Estiu en Viu de la Regidoria de Cultura, que busca obrir espais com La Panera a nous públics i oferir alternatives culturals durant els mesos d’estiu a Lleida.

L’edició anterior va aplegar 120 espectadors al llarg del cicle.