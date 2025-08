El Dansàneu tanca edició amb èxit de públic i un model descentralitzat consolidat

El Dansàneu ha acabat aquest diumenge la seva 34a edició amb una forta connexió amb el territori i una resposta entusiasta del públic. El festival ha desplegat 35 propostes artístiques en 27 espais de les Valls d’Àneu, mantenint l’aposta per la descentralització, la presència femenina i la diversitat d’estils. Més del 70% de les activitats de pagament han exhaurit entrades.

La clausura compta amb l’actuació conjunta de Joana Gomila i Lali Ayguadé, i ha inclòs propostes com Mil primaveres, amb l’Esbart Manresà, i el duet Magri, que explora la música d’arrel del Pirineu.

Entre els moments destacats hi ha la presentació de diversos elements patrimonials restaurats, com la nova talla de Sant Esteve a Estaís, obra de David Marzo, o el baldaquí de Sant Pere de Sorpe. També s'ha homenatjat Artur Blasco a Escaló, en un concert que reconeix la seva tasca com a divulgador de la música tradicional pirinenca.

Una de les produccions pròpies d’aquesta edició ha estat Corint i Herba de prat, estrenada a Borén, amb Andrea Motis i Joan Díaz al capdavant d’una proposta que combina música i poesia.

Des de l’organització celebren que el públic “ha sortit com mai a participar”, i reivindiquen el festival com una experiència col·lectiva que reafirma el valor cultural de les Valls d’Àneu.