Què fer aquest cap de setmana a Ponent: del 25 al 27 de juliol

Els pobles i ciutats de Ponent s’omplen d’activitat aquest cap de setmana amb festivals, festes majors, música en directe, propostes familiars i mercats al carrer. Des de l’ambient jamaicà del Tàreggae Festival fins a la màgia dels Firals de Bellvís, passant per les tapes de Penelles o el MonclaRock de Montclar d’Urgell, el territori ofereix opcions per a tots els gustos i edats per gaudir de l’estiu al màxim.

Tàrrega vibra amb el Tàreggae Festival, un cap de setmana de cultura Sound System

La capital de l’Urgell acull la segona edició del Tàreggae Festival, una proposta que combina música d’arrel jamaicana en format Sound System amb un projecte cultural més ampli. A més dels concerts, el públic hi trobarà xerrades, espectacles d’arts escèniques i activitats infantils, tot en un ambient familiar i acollidor que vol apropar la cultura del reggae al cor de Ponent.

La Granja d’Escarp celebra la Festa Major en honor a Sant Jaume

Com és tradició, la Granja d’Escarp s’omplirà de vida durant la seva Festa Major. El programa inclou activitats per a tots els públics i edats, amb propostes festives i familiars per celebrar Sant Jaume al municipi del Segrià. Música, jocs, cultura popular i retrobaments per viure l’estiu a ritme de festa.

Els Firals de Bellvís fan un salt al passat amb la llegenda de Cal Bufalà

Bellvís reviu el segle XVII amb una nova edició dels Firals, una festa basada en la llegenda local de Cal Bufalà, ambientada l’any 1637. El poble es transforma amb espectacles, representacions i molta animació per tornar als orígens i fer memòria col·lectiva a través del teatre i la festa.

Balaguer encén els fanalets per celebrar Sant Jaume i Santa Anna

La capital de la Noguera proposa un programa farcit d’activitats familiars, culturals i tradicionals per la Diada de Sant Jaume i Santa Anna. Hi destaquen la Festa dels Fanalets, amb cercavila, gegants, coca i contacontes, i una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Berga Jove. Tampoc hi faltarà la xocolatada popular, pensada per als més petits.

Montclar d’Urgell es bolca amb el MonclaRock, el festival més canyero de l’estiu

La Festa Major de Montclar d’Urgell acull aquest cap de setmana la 16a edició del MonclaRock, amb dues nits de concerts en directe. Divendres hi actuaran La Oreja de TikTok i Insershow, mentre que dissabte serà el torn de La Cosa Nostra i Her Majesty. Tot plegat, acompanyat dels DJ's locals per fer ballar el poble fins a altes hores.

Penelles estrena l’ArTapa, una nit de tapes i música a la fresca

El petit poble de la Noguera inaugura aquest dissabte l’ArTapa, una proposta gastronòmica i cultural que omplirà la Plaça Major amb tapes dels establiments locals i música en directe. El grup de versions HAO Band i la cantant Marina Casellas posaran el ritme a un vespre que també inclourà visites guiades als espais patrimonials del municipi. Tiquet degustació: 15 €, amb cinc tapes incloses.

Fados Nostrats, la proposta musical intimista de Carolina Blàvia i Xavi Monge

La cantant Carolina Blàvia i el pianista Xavi Monge presenten Fados Nostrats, un espectacle que connecta fado portuguès i creació pròpia amb un estil íntim i emotiu. Una proposta per deixar-se portar per la música en un diàleg sensible entre dues tradicions que s’entrellacen i es fan pròximes.

Rebaixes al carrer a la Zona Alta de Lleida, dos dies per trobar gangues

La Zona Alta de Lleida es converteix aquest cap de setmana en un gran mercat a l’aire lliure amb una nova edició del Mercat de les Rebaixes. Una trentena de parades ocuparan la plaça Ricard Vinyes i els carrers adjacents amb ofertes especials i últimes oportunitats abans de les vacances d’agost.