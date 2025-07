L’associació Amics de Gaspar de Portolà proposa el 2026 com l’Any de l’Agermanament entre Catalunya i Califòrnia

El passat mes de juny, l’associació Amics de Gaspar de Portolà, Associació per l’Agermanament de Catalunya-Califòrnia va ser rebuda pel conseller d’Unió Europea i Afers Exteriors de la Generalitat, Jaume Duch, per proposar oficialment la declaració del 2026 com a Any de l’Agermanament de Catalunya-Califòrnia.

L’entitat, representada pel seu president, Àngel Ros (exalcalde de Lleida), el vicepresident Josep Borràs (exalcalde de Balaguer) i el secretari general Pompili Roigé, va presentar un ambiciós programa d’actes per commemorar els 40 anys d’aquesta històrica relació entre dos territoris units per vincles institucionals, culturals, científics i econòmics.

L’origen d’aquest agermanament es remunta al 15 de juliol de 1986, quan el Senat i l’Assemblea de Califòrnia van aprovar per unanimitat una resolució de germanor amb Catalunya. L’any següent, el 12 de maig de 1987, el Parlament de Catalunya va respondre amb una resolució també unànime acceptant aquesta proposta. Amb la mirada posada en aquest aniversari simbòlic, l’associació ha plantejat al Govern un seguit d’actuacions destacades, entre les quals es troba la ratificació i ampliació del Memoràndum d’Entesa signat entre els dos governs a San Francisco el 6 d’abril de 2015.

El programa proposat inclou la celebració solemne de l’Any de l’Agermanament amb la participació de les màximes autoritats de Catalunya i Califòrnia, una exposició commemorativa del 40è aniversari de l’agermanament, les primeres Jornades Universitàries i de Recerca Catalunya-Califòrnia a Barcelona i Lleida aprofitant els acords entre universitats d’ambdós territoris, unes Jornades Econòmiques i Empresarials centrades en les relacions comercials existents.

També es proposa una exposició antològica d’artistes de San Francisco i Barcelona amb la col·laboració dels ajuntaments d’ambdues ciutats agermanades des del 2010, la creació d’un Centre d’Interpretació de l’Agermanament Catalunya-Califòrnia al nucli antic de Balaguer i la fundació de la Fundació Catalunya-Califòrnia promoguda per la Generalitat per reforçar els lligams de futur; una proposta que, amb el suport de figures institucionals de pes i una trajectòria consolidada de relacions bilaterals, busca convertir el 2026 en un any clau per reforçar, visibilitzar i projectar al món els vincles històrics i actuals entre Catalunya i Califòrnia.