Ponent afronta el pic de l’onada de calor amb màximes que freguen els 43 graus

Les comarques de Ponent viuen aquest dilluns el punt més intens de la segona onada de calor de l’any, amb registres que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, podrien arribar i fins i tot superar localment els 43 graus. A Lleida ciutat, els veïns encaren el tercer dia de temperatures extremes amb una barreja de resignació i astúcia per suportar-les, buscant qualsevol racó d’ombra o un lloc on refrescar-se.
Abans de les dotze del migdia, alguns termòmetres de carrer ja marcaven 39 graus, preludi d’una jornada asfixiant. A les terrasses del barri de Cappont, especialment al carrer Doctora Castells, no hi cabia una cadira lliure: molts aprofiten l’ombra per beure alguna cosa fresc. Mentrestant, les piscines municipals, que aquests dies freguen els 300 usuaris diaris, esdevenen un dels principals refugis contra la calor.
Creuar el riu Segre s’ha convertit en un exercici de resistència. Les passarel·les i ponts, sense prou zones d’ombra, obliguen molts a recórrer a paraigües o grans barrets.
La calor nocturna, que impedeix que els habitatges es refredin, obliga molts a utilitzar ventiladors o aire condicionat per poder dormir. Tot plegat dibuixa un panorama repetit any rere any, però que aquest cop arriba amb temperatures especialment extremes, fent de l'agost un mes de resistència més que de simple estiu.