La Seu d’Urgell aposta per un nou pla per pacificar el trànsit i prioritzar els vianants

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell impulsa un nou pla de mobilitat per actualitzar l’ordenació del trànsit al centre de la ciutat, amb l’objectiu de pacificar el trànsit rodat i donar més protagonisme als vianants. El projecte, que substituirà un pla de fa més de deu anys, estudiarà la conversió de carrers de doble sentit a sentit únic i buscarà solucions per als problemes de circulació que això pugui generar. També es preveuen millores en els entorns escolars per garantir una entrada i sortida més segura dels alumnes.
L’alcalde Joan Barrera destaca la voluntat d’adaptar-se a les necessitats actuals i avançar cap a un urbanisme més modern. Entre els punts clau de l’estudi hi ha l’avinguda de Pau Claris, el carrer de Sant Ot, l’avinguda del Salòria i el passeig del Parc, on s’analitzaran possibles reformes. Barrera assenyala que els canvis s’aplicaran gradualment, amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat “més pacífica, on la persona sigui prioritària sobre el vehicle”.
En paral·lel, es treballa en projectes d’ampliació de voreres i en la renovació de carrers com la Regència d’Urgell i Sant Ermengol. Al voltant de les escoles Pau Claris, La Salle i l’institut Joan Brudieu, s’han adoptat mesures com el tall de trànsit en hores punta i l’ampliació de voreres per millorar la seguretat.
L’estudi de mobilitat ha estat encarregat a l’empresa DOYMO i es desenvoluparà en sis o set mesos. També s’ha aprovat un pla d’accessibilitat que durarà uns quatre mesos.
Rehabilitació del carrer Major
A més, a finals d’estiu començaran les obres de renovació integral del carrer Major, amb una inversió de prop de 240.000 euros. Els treballs, previstos per a uns quatre mesos, milloraran l’enllumenat i els porxos i incorporaran un sistema de so per a actes i esdeveniments.