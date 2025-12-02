Mercolleida aplica una rebaixa històrica del preu del porc després dels casos de pesta

Mercolleida ha reajustat aquesta setmana les seves taules de cotització amb una caiguda sense precedents del preu del porc engreixat, arran de la confirmació de casos de pesta porcina africana a la demarcació de Barcelona, fet que ha obligat a activar protocols sanitaris i ha obert un escenari d’elevada incertesa al mercat.
La llotja lleidatana, considerada la principal referència per a les operacions de compra i venda de bestiar porcí a l’Estat, va reunir d’urgència els agents del sector per analitzar la reacció del mercat davant el brot detectat a Cerdanyola i va acordar una retallada generalitzada de preus. La correcció deixa el porc engreixat normal en 1,200 euros per quilo en viu, després d’una caiguda de 10 cèntims, la més intensa des de l’adopció de l’euro, mentre que el preu de la truja baixa fins als 0,480 euros per quilo i els garrins s’aboquen a un descens de cinc euros per unitat.
Les organitzacions de productors alerten que aquesta correcció pot tensar encara més la rendibilitat de moltes explotacions en un moment de costos elevats i marges ajustats, i reclamen estabilitat i seguretat jurídica per evitar decisions precipitades de tancament. Fonts del sector assenyalen que el moviment respon tant a la por a possibles restriccions comercials com a l’efecte psicològic que té qualsevol notícia relacionada amb malalties animals en els mercats internacionals.
Des de l’administració, s’han reforçat els controls de bioseguretat i la vigilància veterinària a les zones pròximes al focus, amb inspeccions addicionals a les granges i una crida a extremar les mesures d’higiene en els moviments d’animals i vehicles. Les autoritats insisteixen que la pesta porcina africana no té impacte en la salut humana i que el consum de carn de porc és segur, però demanen prudència en la difusió d’informacions per no alimentar alarma injustificada entre la població.