Lleida se’n salva: la Xina limita el veto al porc espanyol només a Barcelona

La Xina només prohibirà la importació de carn de porc provinent de la província de Barcelona després del brot de Pesta Porcina Africana (PPA) detectat a Collserola. L’acord de regionalització signat fa tres setmanes entre els governs xinès i espanyol ha evitat que la mesura s’estengui a altres territoris, com Lleida, una de les zones més potents en producció porcina.
El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va anunciar l’acord aquest dilluns a la nit i el va qualificar com “un pas molt important que demostra la confiança en el sistema sanitari espanyol”. Segons el Ministeri, la Xina ha acceptat aplicar el principi de regionalització, limitant el veto únicament a la zona afectada pel brot. La decisió és clau per al sector, ja que el país asiàtic és el principal comprador extracomunitari de carn de porc espanyola: el 2024, hi van arribar més de 550.000 tones, equivalent al 42% de les exportacions fora de la Unió Europea.
Dels 104 països on Espanya exporta, 24 reconeixen aquest sistema de regionalització, mentre que 20 rebutgen qualsevol importació en cas de brot. Pel que fa al focus de PPA, s’han confirmat dos casos positius dins d’una àrea de sis quilòmetres a Collserola, mentre continuen les anàlisis de mostres per determinar l’abast real de la infecció. La malaltia no afecta la salut humana, però obliga a aplicar mesures estrictes de control sanitari. Per reforçar la vigilància, la Generalitat ha demanat el suport de la Unitat Militar d’Emergències (UME), que ha desplegat 117 efectius per ajudar en les tasques de contenció.
Tot i això, el Ministeri ha expressat preocupació per la presència de persones que durant el cap de setmana van accedir a la zona restringida, posant en risc la propagació del virus.