Així serà el Carnestoltes del Congre de Balaguer

El Carnestoltes se celebrarà enguany a Balaguer els dies 14 i 15 de febrer. Els actes començaran el dissabte dia 14 de febrer a dos quarts d’una del migdia, amb un tast d'olla de congre gratuït a la plaça del Pou. L’elaboració d’aquest plat anirà a càrrec de l’Associació Dona Rural, les quals mantenen viva aquesta tradició de la ciutat de Balaguer, on el congre era el protagonista a la cuina durant aquestes dates.
Els actes seguiran a la 17h de la tarda amb la Riuada de Carnestoltes amb les carrosses, les comparses i les disfresses a la plaça del Mercadal. La rua encapçalada pel Rei i la Reina Carnestoltes anirà en direcció la plaça de la Sardana, i tornarà cap a l’avinguda Pere III fins al pavelló Molí de l’Esquerrà. Al pavelló s’hi celebrarà el ball de disfresses amb l’actuació del grup de versions "The Unicornio’s Lokos".
Durant el ball se celebrarà el tradicional concurs de disfresses. Com a novetat d’enguany també hi haurà la categoria de comparsa a la rua de dissabte. Pel que fa al concert de nit, a partir de dos quarts de dotze al mateix pavelló Molí de l’Esquerrà, es farà el Sarau del Congre, amb un concert de la mà del grup de versions "Código 13", "Jet Lag" i els discjòqueis Felipe Ye i Luara Bearka.
L’endemà diumenge dia 15 de febrer, a partir de dos quarts de dotze del migdia, es farà la Matinal del Congre, amb una rua de carrosses, vehicles amb remolc i comparses, que sortirà des del carrer Noguera Pallaresa i recorrerà el passeig fins la plaça del Mercadal, on hi haurà un grup d’animació infantil. Finalment, a partir de la 1 del migdia es farà el lliurament de premis de la rua del diumenge.
Les bases de les diferents modalitats de concursos, premis i formularis d’inscripció, a més de les ajudes i subvencions, es poden consultar a carnestoltes.balaguer.cat.
D’altra banda, des de la Paeria es fa especial incís en el fet que està prohibit llençar o utilitzar petards durant la rua, els concerts al pavelló o l’espectacle de la plaça de diumenge, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. Per aquest motiu, es recomana llençar serpentines, confetis i altres materials no perillosos.