Els ramaders confien que les mesures de bioseguretat frenin l’avenç de la pesta porcina

Els ramaders catalans han expressat una profunda preocupació davant el brot de pesta porcina africana (PPA) detectat al país i els possibles efectes que pot tenir sobre el sector. Tot i l’alerta, el col·lectiu defensa que les mesures de bioseguretat implantades en els darrers anys —tanques perimetrals, controls estrictes d’entrada i sortida, protocols de desinfecció, dutxes obligatòries i supervisió del moviment d’animals— ofereixen garanties suficients per impedir l’entrada del virus a les explotacions.
Des d’Unió de Pagesos remarquen que els ramaders són “víctimes” d’aquesta situació i reclamen que el sector no acabi assumint responsabilitats que no li corresponen. El sindicat considera que l’origen del brot no es troba en les granges i lamenta que els controls s’estiguin concentrant en explotacions properes a zones com Collserola —on s’han detectat contagis en senglars— en lloc d’actuar sobre els focus reals. Asseguren que s’està “mirant on no toca” i que el que es pretén és protegir l’exportació, mentre la pressió recau principalment sobre les explotacions ramaderes.
Unió de Pagesos també denuncia que la fauna salvatge s’ha convertit en un problema recurrent, tant pels danys que causa als camps com pel paper que pot tenir en la propagació de malalties com la PPA. El sindicat afirma que els pagesos estan “molt preocupats” per les conseqüències d’aquest brot en un sector que, subratllen, no té les eines per combatre directament el virus i que ja afronta prou dificultats.
A més, alerten que la situació no només pot afectar els ramaders, sinó també els treballadors de la indústria porcina, àmpliament dependent del bon funcionament del sector productor. Demanen a l’administració que investigui l’origen real del brot i que adopti mesures eficaces sense castigar injustament la ramaderia.