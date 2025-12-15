Interior cessarà el cap de la Policia Nacional a Lleida condemnat per assetjament sexual

El Ministeri d'Interior cessarà el cap de la Policia Nacional a Lleida, el comissari Antonio José Royo Subías, menys d'una setmana després de nomenar-lo, després que hagi transcendit que l'any 2003 va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Guipúscoa per assetjament sexual. El nomenament va ser avançat dissabte pel diari Segre. La senadora d'ERC Sara Bailac considerava que un nomenament així no es podia "tolerar" perquè enviava un missatge "d'impunitat" als homes i de "desprotecció" a les dones. El portaveu de Sumar al Congrés Félix Alonso demanava la "revocació" del nomenament.\r\n\r\nAquest dilluns, el Ministeri d'Interior ha decidit cessar Royo Subías, comissari de 63 anys condemnat l'any 2003 per pressionar una subordinada perquè mantingués relacions amb ell i que li va donar "una manotada als glutis". Antonio José Royo, que va prendre possessió del seu càrrec el passat 9 de desembre, va ser considerat autor d'un delicte d'assetjament sexual agreujat per fer prevaler la seva superioritat, per la qual cosa va ser condemnat a una multa de 1.080 euros i a indemnitzar la víctima amb 3.000 euros.\r\n