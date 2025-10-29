Creixen les alertes per assetjament escolar a Lleida i els estudiants es mobilitzen contra el bullying

El Departament d’Educació ha detectat 18 casos d’assetjament escolar durant el curs 2024-2025 a la plana de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran. D’aquests, 13 s’han registrat a la ciutat i comarques lleidatanes i 5 a la zona pirinenca. Les xifres formen part de l’informe anual de la conselleria, que al conjunt de Catalunya ha comptabilitzat 2.000 possibles situacions de bullying des del setembre del 2024. Segons les dades, més d’un terç dels casos corresponen a violència verbal o psicològica, un 9% a agressions físiques i un 13% a ciberassetjament, una tendència creixent entre adolescents.
Aquest context de preocupació ha coincidit amb una onada de protestes estudiantils a tot l’Estat. El Sindicat d’Estudiants va convocar ahir una vaga general per denunciar la mort d’una nena de 14 anys de Sevilla que s’havia suïcidat després de patir assetjament i per exigir una investigació exhaustiva sobre la mort de Dani Quintana, un jove de 15 anys d’Almacelles que es va llevar la vida el passat juliol.
A Lleida, prop de 200 estudiants d’ESO, batxillerat i formació professional van marxar des del campus de Cappont fins a la delegació d’Ensenyament, on van llegir manifestos i van mostrar pancartes amb missatges com “Ser diferent no és motiu d’odi”, “La salut mental importa” i “Prou bullying i discursos d’odi”.
Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir si el cas del jove d’Almacelles està relacionat amb assetjament escolar, tal com sosté la seva família. El Departament d’Educació assegura que l’institut del menor va activar els protocols corresponents i que la inspecció no va trobar proves concloents de bullying, una conclusió que la família rebutja. La mare del Dani denuncia que el seu fill rebia burles constants, li robaven material escolar i fins i tot va ser agredit físicament davant del centre educatiu. Reclama que es revisin els protocols i que s’actuï amb més contundència davant qualsevol sospita d’assetjament.