Dimiteix el president de la Diputació de Lugo (PSOE) per denúncies d'assetjament sexual

El president de la Diputació de Lugo, el socialista José Tomé, ha anunciat que presenta la seva dimissió i abandona la seva responsabilitat com a secretari provincial del PSOE a conseqüència de les denúncies d’assetjament sexual a companyes de partit. El PSOE ha anunciat que ja ha iniciat el procés per suspendre’l cautelarment de militància, i li exigeix que entregui també l’acta de diputat per Lugo i com a alcalde de Monforte de Lemos. En la seva compareixença, Tomé ha afirmat que es tracta de denúncies “falses” i “anònimes”, però ha afegit que dimiteix “per no perjudicar el partit”. La renúncia es produeix després que un programa de Cuatro posés al descobert que sis dones havien denunciat el president de la Diputació al canal intern del PSOE. Segons les denúncies, oferia feina a canvi de sexe, feia tocaments no autoritzats, i enviava missatges inapropiats. El PSOE ha informat que l’Òrgan contra l’Assetjament que té en funcionament va rebre una denúncia i diversos testimonis d’aquest cas. Segons els socialistes, es va iniciar el tràmit d’anàlisi i contrast de la informació. Ara, afegeixen, l’expedient seguirà el seu curs fins que es faci un informe de conclusions, i la suspensió de la militància, encara que sigui cautelar, no suposa la fi del procediment. El cas pot escalar perquè segons les denúncies el secretari general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la secretària d’Organització del PSOE de Lugo, Pilar García, i l’exalcaldessa de Lugo Lara Méndez tenien coneixement dels fets i no van actuar.\r\n