Els tractors tornen a Lleida per exigir canviar les ZEPA

Més d’un centenar de pagesos han recorregut aquest dilluns els carrers de Lleida amb els seus tractors en una nova demostració de força per reclamar al Govern un canvi de criteri en la gestió de les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). La mobilització, que ha tenyit de reivindicació els principals accessos de la ciutat, ha estat convocada per Unió de Pagesos, Asaja, Revolta Pagesa, Pagesos o Conills, el Manifest del Gran Urgell i la Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, coincidint amb la reunió que aquestes entitats mantenien al migdia amb responsables dels departaments d’Agricultura i Territori.
Els agricultors denuncien que el model actual de protecció ambiental, instaurat fa dues dècades, limita severament el regadiu i altres pràctiques agràries a les finques incloses dins de les ZEPA, un fet que —alerten— impossibilita la viabilitat econòmica de moltes explotacions. Recorden que el veto al reg no només frena la modernització de les zones rurals, sinó que també accentua l’abandonament de terres, afebleix la continuïtat de les explotacions familiars i contribueix de manera directa al despoblament.
Segons les organitzacions convocants, el sector ja fa anys que reclama un “reequilibri real” entre la protecció de la biodiversitat i la supervivència de l’activitat agropecuària, i lamenten que les mesures actuals es mantinguin “immutables” malgrat les evidències del deteriorament econòmic que provoquen. També recorden que el projecte del canal Segarra-Garrigues, concebut per transformar el territori a través del regadiu, ha quedat parcialment bloquejat per les restriccions mediambientals, una situació que consideren incoherent amb el planejament inicial de la infraestructura.
Els pagesos confien que la reunió amb Agricultura i Territori permeti obrir una nova etapa de negociació efectiva i que el Govern accepti revisar el mapa de les ZEPA, així com les condicions imposades. Mentrestant, avisen que les mobilitzacions continuaran si no es produeixen avenços tangibles en les pròximes setmanes.