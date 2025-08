L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha adjudicat les obres del futur edifici de l’INEFC Pirineus a una UTE integrada per ACSA Sorigué i Soges, per un import de més d’11,6 milions d’euros. La previsió és que els treballs comencin al setembre o a l’octubre i s’allarguin entre 16 i 18 mesos, amb l’objectiu de tenir l’equipament operatiu a principis de 2027.

L’alcalde, Joan Barrera, ha avançat que volen col·locar la primera pedra el mes vinent i ha subratllat la importància estratègica del projecte. També ha remarcat que la tramitació prèvia ha estat llarga per la seva complexitat i per la necessitat de garantir el finançament, que inicialment no estava tancat ni amb la Generalitat ni amb la Diputació de Lleida.

Un cop assegurades les aportacions i completats els informes sectorials, s’ha pogut tirar endavant amb la licitació i l’adjudicació definitiva.