El Pla d'Urgell desplega una estratègia comarcal per fomentar la lectura

Aquest dijous s'ha presentat al Consell Comarcal del Pla d’Urgell un Pla de Foment de la Lectura que vol connectar iniciatives ja existents, reforçar els espais de lectura i impulsar nous projectes compartits entre municipis. La iniciativa neix de la voluntat de construir una xarxa col·laborativa que situï la lectura al centre de l’activitat cultural de la comarca.

El pla, redactat per l’escriptora i gestora cultural Montserrat Rubinat, s’ha elaborat a partir de reunions amb biblioteques i clubs de lectura del territori. D’aquesta diagnosi en surt un document que traça els objectius, les línies d'acció i les prioritats a treballar a curt i mitjà termini. Ara, els vuit municipis implicats –com El Palau d’Anglesola, Bellvís, Linyola o Ivars d’Urgell– han de definir com destinaran la part restant de la subvenció.

Entre els principals objectius del pla hi ha fomentar l’hàbit lector en totes les etapes de la vida, promoure la lectura en català, dinamitzar públics diversos i fer de les biblioteques municipals espais culturals vius i actius. També es preveu utilitzar eines digitals per arribar a més gent i integrar la lectura en entorns no habituals.

El pla es vertebra en tres grans eixos: descobrir els autors i la literatura locals, posar en valor les singularitats culturals de la comarca i afavorir el coneixement i l’experimentació artística. Per a garantir-ne el seguiment, s’estableix un sistema d’avaluació amb enquestes, revisions anuals i informes periòdics.

El projecte inclou propostes concretes com rutes literàries, festivals, la celebració d’una Nit de la Lectura o una biblioteca mòbil itinerant. També es treballarà per millorar biblioteques escolars, ampliar programes educatius i reforçar les llibreries i editorials locals.

Una de les línies estratègiques és el reforç de la imatge del projecte amb una identitat visual pròpia i accions que afavoreixin la participació i el sentiment de comunitat. A més, el suport institucional –amb fons provinents del Consell, la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments– garanteix una base sòlida per desplegar les accions previstes.

Segons l’anàlisi elaborada per Rubinat, la comarca compta amb una bona xarxa bibliotecària i una forta implicació d’entitats, però s’enfronta a reptes com el despoblament rural, la falta de recursos i una participació juvenil limitada. Tot i això, es planteja com una eina útil per transformar aquests condicionants en oportunitats i avançar cap a una cultura més inclusiva i participativa.