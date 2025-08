La Urbana deté una dona per cremar 17 contenidors a Lleida i es sorprèn del «modus operandi»

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut una dona de 32 anys acusada de cremar 17 contenidors en 3 dies, sobretot al Centre Històric de la ciutat. La policia ha enxampat la dona in fraganti la matinada de dijous a divendres calant foc a un contenidor del carrer Lluís Companys.

Segons la Guàrdia Urbana, la detinguda actuava sola i és la responsable de la crema de contenidors de la plaça del Dipòsit, rambla de la Mercè i dels carrers del Bisbe, Maragall, Ramon i Cajal, Sant Antoni Maria Claret i Pica d'Estats. Tot i això, la policia no atribueix a la detinguda una crema de matolls al barri de la Mariola de la setmana passada. En aquest sentit, la policia manté la investigació oberta i no descarta detencions.

La Guàrdia Urbana ha detingut la dona, veïna de Lleida, en un dispositiu amb 8 agents de la Guàrdia Urbana i la col·laboració de 4 agents dels Mossos d'Esquadra. En el moment de la detenció, la dona duia a sobre encenedors i bengales. La policia atribueix a la detinguda l'autoria de la resta de cremes d'arreu de la ciutat després d'analitzar càmeres de seguretat i parlar amb testimonis dels fets.

L'intendent cap de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada, ha explicat que "no sembla que hagi estat una acció vandàlica" i ha indicat que "cal finalitzar les diligències policials" per esclarir què hi ha al darrere de la crema de contenidors. "Encara estem en procés d'investigació, però ella cremava amb tranquil·litat i s'esperava", ha conclòs Mallada.

Una altra de les investigacions que la Guàrdia Urbana de Lleida té sobre la taula relacionada amb petits incendis, és la crema de matolls al barri de la Mariola. En aquest cas, Mallada ha apuntat que "la investigació apunta cap a una altra línia" i ha dit que la policia segueix la pista d'un grup de joves com a possibles autors dels fets.

Segons la Paeria, al llarg d'aquest mes de juliol han cremat total o parcialment 21 contenidors a la ciutat de Lleida per diverses causes. Els fets han costat a les arques municipals l'equivalent a uns 25.000 euros.