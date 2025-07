L’avió medicalitzat que trasllada la jove ferida greu en un accident de trànsit a Malawi, on va perdre la vida l'Anna S.C., de 22 anys i originària de Lleida, ja està en ruta cap a Sud-Àfrica, segons ha confirmat l’ACN. El vol ha sortit aquest dimecres al matí, un cop la jove va ser estabilitzada i autoritzada pels metges per viatjar. Les famílies havien esperat tres dies a causa de dificultats burocràtiques per poder organitzar aquest trasllat. Durant aquest temps, la noia ha rebut atenció mèdica al país.

Les dues joves acabaven d’arribar a Malawi per fer tasques de cooperació quan el cotxe en què viatjaven va patir un accident fatal. L'Anna i el guia de l’ONG que les acompanyava van morir, mentre que l’altra noia i el conductor van resultar ferits.

La família de l'Anna va demanar dilluns que es facilités la millor assistència per a la seva companya ferida, destacant la seva passió per ajudar els altres. Les dues estudiaven Dret i tenien un fort compromís amb el voluntariat, amb experiències prèvies com la d’Anna al Nepal.

Aquest dimecres Lleida dedicarà un minut de silenci en memòria de l'Anna.