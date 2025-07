Fèlix Larrosa assegura que «Lleida és una ciutat segura» mentre els delictes cauen un 2,2%

Lleida ha experimentat una lleugera disminució dels fets delictius durant el primer semestre de l’any 2025, segons les dades presentades després de la reunió de la Junta Local de Seguretat, celebrada aquest dimecres. La reducció global dels delictes se situa en un 2,2%, amb una notable caiguda dels robatoris amb força en domicilis (-39%), empreses (-36%) i comerços (-39%). Tot i això, s’ha detectat un augment en els robatoris a l’interior de vehicles, un dels punts encara pendents de millora.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que “Lleida és una ciutat segura” i ha reconegut la necessitat de combatre la percepció d’inseguretat que encara existeix entre la ciutadania. Larrosa ha posat en valor la coordinació entre els diferents cossos policials i ha recordat que s’ha assolit un rècord de detencions, amb un total de 1.093 persones arrestades, un 7,1% més que en el mateix període de l’any passat, gràcies a una actuació policial més eficaç. Els furts han baixat un 8,2%, mentre que les ocupacions il·legals d’immobles han disminuït un 25%.

El paer en cap ha agraït la col·laboració entre Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i ha posat en relleu una operació recent de la Policia Nacional contra mafies dedicades a facilitar empadronaments fraudulents, que ha acabat amb quatre detencions.

Larrosa també ha reconegut que encara cal millorar la resposta davant els robatoris a l’interior de vehicles, sovint relacionats amb actes de vandalisme protagonitzats per menors que no poden ser imputats. Per això, ha impulsat un pla de treball que inclou estratègies de mediació i intervenció amb les famílies i l’entorn d’aquestes persones.

Pel que fa a l’Horta, un dels barris amb més incidència, el paer en cap ha valorat positivament l’èxit del pla de seguretat que ha permès realitzar 1.639 actuacions i ha aconseguit reduir un 48% els delictes contra el patrimoni, amb una caiguda especialment significativa dels robatoris amb força (-62%) i als interiors de cases (-66%). En aquest barri s’han fet 406 controls policials que han resultat en nou detencions. “Vam passar un moment difícil, però hem sabut actuar amb contundència i coordinació”, ha conclòs Larrosa.

No obstant això, Larrosa ha expressat el seu desacord amb la decisió judicial que va deixar en llibertat una persona investigada per robar i calar foc a diverses cases de l’Horta després de mesos d’investigació i amb proves contundents. “No puc entendre aquestes resolucions. Em sento personalment dolgut i institucionalment molest”, ha manifestat.

El director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha qualificat de positiva l’evolució de la situació: “La fotografia d’aquest semestre és millor que la de l’any passat. Els delictes contra les persones es mantenen estables, mentre que els delictes patrimonials milloren en gairebé totes les seves tipologies”. Trapero ha destacat que la reducció s’explica per la millor coordinació entre cossos policials i l’enfocament en objectius clars, com la lluita contra la multireincidència, les ocupacions il·legals, la possessió d’armes i el tràfic de marihuana. També ha assegurat que es reforçaran els recursos i plantilles policials, i que es mantindrà el dispositiu de prevenció amb patrullatges intensius a l’Horta per protegir els veïns.

Per la seva banda, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha posat en valor la “cada vegada millor coordinació policial” i ha destacat diverses operacions rellevants originades a Lleida. Entre aquestes, l’Operació Frenchi, que va acabar amb 25 detinguts i la confiscació de 7 tones de droga; el comís de roba falsificada a Albatàrrec per valor de cinc milions d’euros; intervencions contra “growshops” il·legals de marihuana; la detenció d’una persona relacionada amb continguts pedòfils, i dotze operacions contra el crim organitzat que han resultat en 50 detencions, amb dotze més en curs a Lleida.