FGC obre convocatòries per incorporar personal a les línies Lleida–Terrassa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha obert una convocatòria per incorporar 20 maquinistes i 2 supervisors amb vista a posar en marxa el servei ferroviari entre Lleida i Terrassa, a través de les línies RL3 i RL4, actualment integrades al sistema de Rodalies Lleida.

Els maquinistes seleccionats hauran de dur a terme la conducció de trens, maniobres, atenció al viatger i tasques de control operatiu. Es demana disposar de la llicència i el diploma de conducció ferroviària, o bé del certificat tipus B. També s’hi poden presentar aspirants que encara no disposin de la titulació, sempre que es comprometin a tenir-la en finalitzar el procés.

Els supervisors, per la seva banda, s’encarregaran de coordinar el servei i supervisar processos interns, així com garantir l’estat del material i de les instal·lacions. A més del títol de conducció, es requereix experiència en explotació ferroviària i una titulació acadèmica mínima de batxillerat o cicle formatiu superior.

La convocatòria inclou criteris de paritat i reserva un mínim del 40% de les places per a dones que superin les proves.

Aquest procés de selecció forma part de la preparació del servei que FGC començarà a operar a l’estiu del 2026 entre Lleida, Cervera, Manresa i Terrassa. Paral·lelament, continua la construcció de quatre nous trens per part de Stadler i s’està treballant en la contractació futura del personal d’atenció al públic.

La incorporació de personal s’afegeix a la campanya que Ferrocarrils va engegar fa un any per captar professionals i fomentar noves vocacions a través de canals digitals, estacions i una web específica per a maquinistes.