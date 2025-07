L'incendi de vegetació forestal que crema a Fulleda (Garrigues) des de les sis de la tarda d'aquest dimarts s'ha donat per estabilitzat poc després d'un quart de deu de la nit, segons han explicat els Bombers.

Fins a 35 dotacions terrestres i 9 d'aèries han actuat al dispositiu per apagar les flames, que han afectat una superfície de 13,5 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Durant la nit, el cos d'emergències mantindrà un dispositiu de 10 dotacions per continuar refredant la zona. El lloc de l'incendi està allunyat de nuclis urbans i no ha causat ferits.

Les tasques d'extinció han inclòs l'ús d'eines manuals i han comptat amb l'ajuda de tractors que han llaurat per evitar la progressió de flancs.