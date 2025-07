Desmantellen una plantació de marihuana a les Garrigues amb tres detinguts

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una plantació de marihuana interior a la Pobla de Cérvoles (les Garrigues) i han arrestat tres presumptes membres d’un grup criminal: dos homes de 29 i 61 anys i una dona de 40. Estan acusats de delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.

La investigació es va iniciar fa setmanes, quan la policia va detectar indicis d’una activitat il·legal en un immoble de la plaça de l’Església. Aquest dimecres al matí, agents de diverses unitats especialitzades van intervenir a l’habitatge, format per tres edificis separats, on es van trobar 555 plantes i 350 grams de cabdells secs. En el moment de l’entrada, un dels detinguts intentava fugir pel terrat.

En una segona entrada dins el mateix conjunt, la policia va trobar 8 armes de quarta categoria (com ara airsoft o de gas comprimit), tres matxets, manilles, una defensa extensible, cocaïna en roca i en dosis preparades per a la venda, bàscules de precisió i material per embolicar la droga.

La plantació disposava d’un sistema de cultiu avançat, amb aparells de climatització i il·luminació LED, tot connectat de manera fraudulenta a la xarxa elèctrica. Segons tècnics de la companyia, es tractava d’una instal·lació d’alta complexitat i execució professional.

Els Mossos mantenen la investigació oberta i no descarten més detencions. Els tres arrestats han de passar dissabte a disposició judicial a Lleida.