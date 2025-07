Detenen dos homes per un gran cultiu de marihuana en un antic prostíbul a l'Alt Urgell

Els Mossos d’Esquadra han arrestat aquest dijous dos homes de 52 i 62 anys que presumptament gestionaven una plantació de marihuana dins un antic prostíbul situat a peu de la carretera C-14, a Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell. L’edifici, aïllat i sense condicions d’habitabilitat, estava equipat de manera precària amb un sistema d’aire condicionat i comptava amb una connexió elèctrica il·legal.

Agents de l’ARRO han entrat a l’immoble i han trobat els dos homes vivint a la part superior, mentre que a la planta baixa hi havia 653 plantes de marihuana d’entre 1,5 i 2 metres d’alçada en ple procés de cultiu. A més, es va localitzar un quilo de cabdells envasats al buit, tres quilos de material picat, així com diversos aparells i eines per a la recol·lecció i preparació de la collita.

La investigació havia començat a finals d’abril, quan els Mossos van detectar una activitat sospitosa en l’edifici, que es va confirmar amb la forta olor de marihuana i el soroll dels equips associats a aquest tipus de cultiu. La companyia elèctrica també va constatar un consum molt superior al normal, multiplicant per deu el d’una casa habitual.

Durant les vigilàncies, la policia va identificar un vehicle conduït per un dels detinguts, qui ja havia estat arrestat l’any anterior per cultiu de marihuana a Matadepera i estava relacionat amb una altra plantació investigada a Reus. Aquesta vinculació va fer pensar als Mossos que l’operació no era aïllada, sinó que formava part d’una xarxa criminal més àmplia.

Els dos arrestats seran posats a disposició judicial aquest divendres a la Seu d’Urgell.