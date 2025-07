Un home s'enfronta a 18 anys de presó per agredir sexualment una menor i enregistrar-ho a Balaguer

Un home d’uns 50 anys serà jutjat el pròxim 10 de juliol a l’Audiència de Lleida, acusat d’haver agredit sexualment una menor al partit judicial de Balaguer. Segons la Fiscalia, els fets haurien començat al juliol del 2023, quan l’acusat, aprofitant la confiança dels pares de la víctima, hauria mantingut relacions sexuals amb ella al domicili familiar.

El ministeri públic sosté que, a l’agost, l’home hauria gravat algunes de les trobades i que, en una ocasió, hauria exercit violència per forçar-la sexualment. Per aquests fets, se li imputen un delicte continuat d’agressió sexual amb penetració i amb ús de violència i intimidació, així com un altre de producció de pornografia infantil. El fiscal reclama 15 anys de presó pel primer delicte i tres més pel segon, a més de 10 anys de llibertat vigilada.

També se sol·licita que no pugui apropar-se ni comunicar-se amb la víctima durant una dècada, ni exercir cap activitat professional que impliqui contacte directe amb menors durant aquest mateix període. En concepte de responsabilitat civil, l’acusació pública demana una indemnització de 15.000 euros per danys morals i seqüeles.