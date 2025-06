Detingut per una agressió sexual a les piscines municipals de Balàfia

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home per la presumpta agressió sexual a una dona a les piscines municipals de Balàfia. Segons fonts municipals, els fets haurien ocorregut diumenge al voltant de les sis de la tarda.

Els presumptes tocaments es van produir quan les piscines es trobaven pràcticament plenes, coincidint amb un episodi d’onada de calor que ha fet pujar els termòmetres a valors per sobre dels 40 graus a Ponent. L’altíssima temperatura va fer que molts lleidatans busquessin refugi a les zones d’aigua de la ciutat, incrementant notablement la presència de persones a l’equipament municipal de Balàfia. La víctima va denunciar els fets poc després de l'incident, fet que va permetre a la policia local intervenir amb rapidesa i detenir l’home acusat. L'arrestat és un veí de Lleida de 24 anys i la presumpta víctima és una noia de 20 anys que també resideix a la capital del Segrià.

Segons ha informat la Guàrdia Urbana, a banda del delicte d’agressió sexual, a l’home també se li atribueix un presumpte atemptat contra els agents de l’autoritat durant el moment de la seva detenció. El cas ha estat traslladat a l’autoritat judicial i la investigació continua oberta per aclarir tots els detalls de l’incident.

Aquest episodi s’ha produït en un context marcat per les altes temperatures que han afectat Lleida i el conjunt de Catalunya durant el cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya va activar l’alerta per calor extrema a les comarques de Ponent i la Segarra, i Protecció Civil va mantenir activat el pla PROCICAT en fase d’alerta per onada de calor. A Lleida ciutat es van assolir els 41,3 graus, segons les dades oficials recollides a l’observatori de Raimat, un dels valors més elevats d’aquest any fins ara.

Davant d’aquestes condicions, l’Ajuntament de Lleida havia reforçat els serveis d’emergència i obert espais climatitzats com biblioteques, centres cívics i refugis per a persones vulnerables. Tot i això, les piscines municipals es van convertir en una de les opcions més buscades per combatre la calor, provocant una afluència massiva que, segons fonts municipals, va dificultar la gestió habitual de l’equipament.

Els fets han generat preocupació entre els usuaris habituals del recinte, i des del consistori s’ha anunciat que es revisaran els protocols de seguretat i vigilància a les instal·lacions municipals durant episodis de màxima afluència.