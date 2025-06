Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una xarxa criminal que operava al barri de la Mariola de Lleida i que es dedicava a ocupar habitatges per després rellogar-los a persones en situació vulnerable, especialment immigrants sense permís de residència. En el marc de la investigació, la policia ha detingut quatre persones: tres homes adults i un menor de 16 anys. El suposat cap del grup és un home de 35 anys que ja es trobava empresonat des del passat 11 de juny per haver agredit diversos agents dels Mossos en un incident violent al mateix barri a finals d’abril.

La investigació es va activar a partir d’una denúncia presentada l’1 de maig, quan tres persones van alertar d’una agressió patida al seu domicili per part d’un grup de fins a deu individus armats amb bats de beisbol i matxets. Segons les víctimes, el conflicte es va originar per un desacord amb els lloguers exigits per part del grup que els havia cedit l’habitatge. Un dels afectats presentava una ferida al cap que va requerir punts de sutura.

Els denunciants van relatar als agents que, feia uns tres mesos, havien acordat el lloguer d’un pis del carrer Júpiter a canvi de 1.000 euros inicials. Amb el temps, però, van descobrir que l’habitatge era en realitat ocupat de forma il·legal i que pertanyia a una empresa amb seu a Madrid. El grup criminal els havia anat exigint diners de manera arbitrària, fins que el dia dels fets van irrompre violentament a l’habitatge.

A més de les agressions, els assaltants haurien bloquejat l’accés al pis i sostret diversos objectes personals dels llogaters: un televisor, una rentadora, una nevera, un telèfon mòbil i roba. Espantats per les amenaces, les víctimes van abandonar el barri per por a represàlies, ja que segons van explicar, es tractava d’un grup conegut a la zona per actuar de manera violenta en altres casos similars.

Amb les declaracions recollides i el testimoni de veïns, la policia va identificar alguns dels presumptes agressors. Aquest dimecres, es va practicar la detenció de tres homes d’entre 20 i 35 anys i del menor d’edat, tots ells amb antecedents. Un dels arrestats, de 20 anys, seria l’autor material de l’agressió. El menor, a més, ha quedat imputat en una altra investigació per robatori amb força.

Els quatre detinguts s’enfronten a delictes d’amenaces, coaccions, violació de domicili, robatori amb força i pertinença a grup criminal. El menor ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors, mentre que els adults han declarat aquest dijous davant el jutjat de guàrdia de Lleida. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves denúncies relacionades amb aquest entramat.