Una baralla multitudinària a la Mariola acaba amb sis mossos ferits

Aquesta matinada, una intervenció policial al barri de la Mariola de Lleida ha acabat amb sis agents dels Mossos d'Esquadra ferits, quatre dels quals han patit lesions greus.

Els fets han tingut lloc al voltant de la mitjanit, quan una baralla entre unes 100 persones als carrers Júpiter i Mariola ha requerit la presència de diverses patrulles dels Mossos, incloent-hi unitats de Seguretat Ciutadana (USC) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). En arribar, els agents han estat atacats per un grup d'unes 40 persones que els han llançat pedres, pals de fusta i barres de ferro.

Quatre agents han patit ferides obertes al cap, un dels quals ha necessitat fins a vint punts de sutura. Dos més han sofert contusions i han hagut de ser evacuats pels seus companys. Un dels agents ferits continua en observació mèdica.

Segons fonts policials, l'atac ha estat premeditat i organitzat. Els atacants han envoltat els agents, superant-los en nombre i forçant-los a replegar-se i refugiar-se en vehicles i darrere de contenidors fins a poder abandonar la zona.

La Brigada Mòbil (Brimo) ha estat activada i s'ha desplaçat des de Barcelona, però en arribar la situació ja estava controlada. Fins al moment, no s'han realitzat detencions, però s'ha obert una investigació per identificar i arrestar els responsables. Durant la nit, s'ha mantingut una vigilància discreta i s'ha reforçat la presència policial a la zona, tot i que sense tornar a entrar al barri.

El barri de la Mariola és conegut per ser una zona conflictiva de Lleida, amb diversos antecedents d'enfrontaments amb la policia. Aquest incident se suma a una sèrie d'aldarulls recents en diverses localitats de Catalunya, com Sant Adrià de Besòs, Girona, Figueres, Salt i Mataró, on s'han registrat atacs a la policia i altres actes de violència.