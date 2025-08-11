Gossos en llibertat amenacen el ramat de cavalls a la muntanya de Tor

A la muntanya de Tor (Pallars Sobirà), on uns 200 cavalls viuen en llibertat durant l’estiu, el seu propietari, Pablo Moreno, ha alertat recentment de la presència de dos gossos sense control que podrien pertorbar el ramat. Els Agents Rurals s’han desplaçat al lloc després d’un avís, però no han pogut capturar els animals, que ja havien estat detectats al juliol.
Moreno recorda que a finals de juliol ja va denunciar la troballa de quatre gossos tancats dins un vehicle abandonat a la mateixa zona. L’Ajuntament d’Alins va assumir la responsabilitat d’aquells animals, que serien propietat d’un veí de Sort, Josep Cases, també regidor local.
Tot i que els gossos actuals presenten signes visibles de ferides i porten cordes al coll, els Agents Rurals han comprovat que reben alimentació i no semblen en mal estat. Les autoritats municipals, que gestionen els animals de companyia, continuen treballant per capturar-los i evitar riscos als cavalls.
Els problemes amb gossos i cavalls abandonats s’arrosseguen des de fa mesos a la zona. L’any passat, veïns van denunciar la presència d’una desena de cavalls sense control, que finalment van ser retirats amb la col·laboració d’autoritats locals i agents rurals.