Un refugi de cavalls retirats en plena natura al Pallars Sobirà

Al petit poble de Montcortès, al Pallars Sobirà, amb només una vintena d’habitants, hi trobem Cavalls Wakan, un projecte dedicat al retir i pupil·latge de cavalls. Fundat fa prop de trenta anys, aquest espai ofereix una alternativa de vida per a equins que ja no poden competir o ser muntats, i que troben aquí un entorn natural on viure amb tranquil·litat i llibertat.

L’impulsor de Cavalls Wakan, Pere Cases, explica que a Catalunya existeixen altres espais per al retir de cavalls, però destaca que el que diferencia el seu projecte és l’entorn privilegiat on es troba: als peus de l’estany de Montcortès, envoltat de prats de pastura, boscos i turons. Aquest paisatge permet que els cavalls visquin a l’aire lliure les 24 hores del dia, en condicions que Cases considera ideals per al seu benestar.

Actualment, una vintena de cavalls viuen a Cavalls Wakan. Alguns han arribat de diversos punts de Catalunya i de l’Estat, però també n’hi ha d’origen internacional. Ara mateix en cuiden d’uns procedents de la República Txeca, però al llarg dels anys n’han acollit d’indrets tan llunyans com una illa del mar del Nord. La majoria són propietat de particulars, tot i que també hi ha cavalls de genets professionals que han quedat fora de la competició per lesions o per l'edat.

Segons explica Cases, el retir o pupil·latge va molt més enllà de cobrir les necessitats bàsiques. “No és només tenir el cavall net i alimentat, sinó garantir que visqui en llibertat, fora de pàdocs, i sempre en les millors condicions físiques i mentals”, assegura. El projecte es basa a oferir una vida el més natural i agradable possible als animals, en espais amplis, amb accés constant a aigua, aliment i refugi, que sovint troben entre els arbres i relleus del paisatge.

Quan un propietari decideix retirar un cavall, ho fa perquè aquest ja no pot complir la funció per la qual havia estat entrenat. Tot i això, la relació no es trenca. A Cavalls Wakan mantenen un contacte constant amb els amos, als quals envien imatges i vídeos dels animals, i que poden visitar-los sempre que vulguin. “Hi ha propietaris que vénen dos cops l’any des de l’estranger per veure els seus cavalls. El vincle continua viu”, conclou Cases.