Sant Miquel del Pui revela els orígens medievals de la Pobla de Segur

La vuitena campanya d’excavacions al jaciment de Sant Miquel del Pui, al Pallars Jussà, ha permès arribar fins als fonaments d’antics habitatges que ajuden a datar l’origen del poblat. Segons els investigadors, la construcció s’hauria iniciat al segle XIV i es va anar despoblant de manera gradual fins al XVI, quan la població es va traslladar cap a l’emplaçament de l’actual Pobla de Segur.
L’equip del Laboratori d’Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona ha centrat les excavacions d’aquest estiu en una sola casa, amb dues ales diferenciades i diverses estances distribuïdes entre planta baixa i pisos superiors, tot i que aquesta estructura encara és hipotètica.
Les restes ceràmiques trobades han estat claus per establir la cronologia, tot i que les troballes materials són escasses. Els arqueòlegs apunten que l’abandonament va ser paulatí i no violent, cosa que explica la manca d’objectes conservats.
Sant Miquel del Pui respon al model d’un assentament feudal, situat en un punt elevat i probablement fortificat, vinculat a l’activitat ramadera. Amb el pas del temps, la població va preferir establir-se en zones més accessibles i planes, donant lloc al creixement de la Pobla de Segur.