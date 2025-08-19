Calor insuportable a l’Hospital Jaume Nadal Meroles per l’avaria de l’aire condicionat

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) calcula que l’avaria de l’aire condicionat de l’Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida quedarà resolta abans que acabi la setmana. Segons fonts de l’empresa pública, ha estat necessari adquirir nous equips per substituir els que han fallat i posar fi a una incidència que s’arrossega des de dimecres passat.
Com a mesura provisional, el centre ha col·locat ventiladors i aparells de climatització portàtils, a més d’activar serveis tècnics externs per identificar i reparar el problema. Tot i això, diversos familiars de pacients han criticat que les habitacions continuen patint temperatures molt altes, especialment a les plantes superiors, i alerten que això afecta persones d’edat avançada i amb malalties que poden empitjorar amb la calor.
Segons relaten alguns d’ells, “els aparells portàtils fan més calor que fred i als passadissos només hi ha algun ventilador per moure l’aire calent”. Hi afegeixen que hi ha pacients amb feblesa i alt grau de dependència que han de suportar més de 40 graus.
L’Hospital Jaume Nadal Meroles, situat al carrer Acadèmia de Lleida, és un centre sociosanitari destinat a pacients que necessiten recuperació funcional, continuïtat de cures complexes o atenció pal·liativa. Cada any hi passen prop de 550 persones, derivades tant d’hospitals d’aguts com del domicili o de residències.