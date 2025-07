Temperatures insuportables a l’Arnau de Vilanova en plena onada de calor

Les elevades temperatures que s’estan registrant a Ponent han posat de manifest les limitacions del sistema de climatització de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Diverses plantes de l’edifici, especialment la tercera i la quarta, han experimentat temperatures interiors que han arribat fins als 38 graus, provocant una situació d’incomoditat greu tant per als pacients com per al personal sanitari.

Aquestes condicions tan extremes no només dificulten la recuperació dels pacients, sinó que també afecten la tasca dels professionals que treballen en un ambient tancat i asfixiant. Els passadissos compten amb aire condicionat parcial, però a les habitacions la calor es fa molt present, fet que obliga a traslladar alguns pacients a espais més frescos i a utilitzar ventiladors portàtils, moltes vegades aportats pels familiars. Aquestes mesures, però, no són suficients per combatre l’efecte de la calor que afecta tota la regió.

Les dades meteorològiques d’aquest període confirmen la intensitat d’aquesta onada de calor. Les comarques de Ponent han viscut un dels dies més calorosos de l’any, amb municipis com Gimenells i el Pla de la Font marcant fins a 40,6 graus. Lleida ciutat va arribar als 40,5 graus, mentre que Torres de Segre, Castellnou de Seana, Alfarràs i Alguaire també van superar la barrera dels 40 graus. Tot i aquestes xifres, cap d’aquests punts va superar el rècord històric de temperatura màxima per al mes de juny, establert l’any 2019. A més, les últimes nits són tropicals a una vintena de municipis lleidatans, amb mínimes que superen els 20 graus, un factor que agreuja la sensació de calor i dificulta la recuperació durant el descans.

La situació de l’hospital no és nova. Fa anys que, amb l’arribada de l’estiu, es produeixen problemes similars, fruit d’un sistema de climatització antiquat i amb greus deficiències estructurals. La manca de recanvis i la necessitat d’una renovació integral han convertit aquest episodi en un problema recurrent. Tot i que des del Departament de Salut s’han anunciat plans de millora per abordar aquestes mancances, la resposta encara no s’ha materialitzat.

A més de posar en risc el confort, la calor extrema dins de l’hospital pot tenir conseqüències negatives per a la salut dels pacients, especialment els més vulnerables. Aquesta situació posa en evidència la necessitat d’invertir en infraestructures sanitàries més resilients davant el canvi climàtic, que cada cop fa més freqüents i intenses aquestes onades de calor.

Mentrestant, la ciutat de Lleida i la seva regió continuen sota l’alerta de Protecció Civil, que manté el nivell d’alerta per temperatures extremes fins al proper dimecres, donant continuïtat a un episodi climàtic que posa a prova la capacitat d’adaptació dels serveis essencials de la zona.