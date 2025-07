La calor extrema buida els camps a la tarda i reobre el debat sobre les condicions dels temporers

Les altes temperatures registrades aquests últims dies a Ponent han obligat els pagesos del Baix Segre a adaptar els horaris de collita per protegir els temporers del fort calor. A Aitona, gairebé tots els productors han optat per concentrar la feina durant el matí i evitar que els treballadors s’exposin al sol en les hores més intenses, una mesura que alguns allargaran fins divendres arran de l’onada de calor.

Les poblacions de Seròs i Alcarràs han patit pics de calor que han arribat als 39 i 40 graus entre les 14 i les 16 hores, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta situació ha deixat imatges poc habituals en ple estiu agrícola: camps buits a la tarda mentre la fruita roman a l’arbre esperant la collita.

Climent Agustí, productor d’Aitona, ha reconegut que a casa seva mai havien viscut una onada de calor tan intensa. El seu treballador, Sisco Roca, ha destacat que només es pot aguantar la calor extrema un o dos dies seguits, ja que el cos no descansa i acumula fatiga.

Jordi Vidal, cap sectorial de fruita dolça d’ASAJA, ha advertit que treballar a l’aire lliure implica riscos, però que la prioritat és garantir la seguretat i les condicions de salut dels temporers. Per això, es recomana usar roba de màniga llarga, gorres, beure molta aigua i fer torns en zones d’ombra.

Pel que fa a la fruita, Agustí ha apuntat que l’onada de calor no ha afectat la seva qualitat ni la maduració, ja que amb temperatures tan elevades els arbres gasten energia en transpirar més que en fer créixer el fruit. No obstant això, Vidal ha avisat que aquesta situació pot canviar ràpidament, i caldrà estar atents per fer la collita quan la maduració s’acceleri.

En paral·lel, la CUP i la plataforma Fruita amb Justícia Social van denunciar la mort recent d’un treballador temporer a Fraga, presumptament causada per un cop de calor. Segons aquestes entitats, aquest cas no és aïllat sinó la conseqüència d’un sistema agrícola que prioritza els beneficis econòmics per sobre de la vida.

L’home, d’origen pakistanès i en situació irregular, treballava exposat a altes temperatures, sense accés a aigua ni ombra. Va ser trobat en estat crític davant el Centre de Salut de Fraga, on finalment va morir. La Guàrdia Civil ha obert una investigació i ha detingut dues persones per allotjar temporalment prop de 200 treballadors en condicions insalubres en una nau de Candasnos.

La diputada de la CUP Laure Vega ha criticat les administracions per “mirar cap a una altra banda” davant la situació de treball en condicions “inhumanes” i ha denunciat una “connivència institucional amb l’agroindústria”.

Cada estiu, milers de temporers arriben a les zones fruiteres del Segrià i Baix Cinca, sovint sense contractes ni allotjament digne, exposats a situacions de risc especialment en episodis de calor extrema, com el viscut aquest juny.

Fruita amb Justícia Social reclama protocols clars per a onades de calor, allotjaments dignes i una vigilància estricta de les condicions laborals. També demanen un canvi de model agrícola basat en la sobirania alimentària i el respecte als drets humans.

La mort d’aquest temporer és un dur recordatori que la precarietat i la vulneració de drets persisteixen de manera estructural en el sector agrícola de Ponent.