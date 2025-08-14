Ordeig defensa la planta de biogàs de la Sentiu com a projecte clau per a la gestió de nitrats

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, considera que Catalunya ha perdut massa temps en el desenvolupament de plantes de biogàs, una tecnologia amb anys de trajectòria al nord d’Europa però encara poc present al país. Segons ha explicat en una entrevista a l’ACN, aquesta manca d’implantació fa que projectes com el que es preveu a la Sentiu de Sió, a la Noguera, siguin claus per avançar en la gestió de residus i en la producció d’energia renovable.
La instal·lació, impulsada pel grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), va rebre el juliol passat el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme. Ordeig la defineix com una “gran oportunitat” per reduir l’excés de nitrats en zones vulnerables, un problema que afecta especialment les comarques amb alta concentració de granges. A més, assegura que la planta permetrà aprofitar les dejeccions ramaderes per generar fertilitzant sòlid i avançar cap a un model de “residu zero”, beneficiant directament les explotacions agrícoles del territori.
El conseller ha recordat que aquest projecte ja estava en tràmit abans que el PSC entrés al Govern, i que havia estat validat per l’executiu anterior en la fase final de la seva tramitació per complir els requisits establerts. Aturar-lo, ha dit, hauria provocat un “perjudici econòmic” i possibles conseqüències jurídiques.
Ordeig defensa que el model del Govern passa per la gestió conjunta de les dejeccions en un radi d’actuació concret, cosa que obliga a impulsar més plantes d’aquest tipus en els pròxims anys. “No podem dir sí a les renovables i, alhora, rebutjar tots els projectes que es presenten”, ha remarcat.
Tot i el seu suport, el conseller reconeix que cal abordar cada iniciativa “cas per cas” per assegurar que s’adapti a la realitat local i tingui “el menor impacte possible”. Per això es mostra disposat a treballar amb els ajuntaments contraris a la planta de la Sentiu per aclarir dubtes i resoldre la desconfiança. De fet, abans de l’aprovació urbanística, 27 alcaldes van signar un manifest contra el projecte i van demanar a la consellera Sílvia Paneque que visités la zona per debatre’n.
Els opositors —ajuntaments, entitats i veïns afectats— han anunciat que presentaran un recurs contenciós administratiu per frenar la planta i estudien també la via penal contra Ordeig i Paneque, als quals acusen de “beneficiar l’empresa promotora”. Malgrat la polèmica, el Govern ha declarat la infraestructura com a “estratègica” i preveu que sigui la més gran de biogàs d’Espanya i del sud d’Europa.