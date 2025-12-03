Ovelles connectades: Tremp aposta pel GPS per vigilar els ramats

L’Ajuntament de Tremp ha iniciat un innovador projecte que permetrà seguir en temps real més de 300 ovelles de vuit ramats diferents gràcies a cròtals GPS. La iniciativa, dissenyada per l’empresa Ixorigué, vol apropar les noves tecnologies al sector ramader i optimitzar la gestió dels ramats. Els dispositius no només permeten localitzar cada animal, sinó també detectar possibles anomalies o malalties.
Segons l’alcaldessa, Sílvia Romero, la prova compta amb el suport tècnic de sis antenes LoRaWan distribuïdes pel municipi, que garanteixen la transmissió constant de dades fins i tot en zones amb poca cobertura. “És una aposta per modernitzar el sector i aprofitar la tecnologia per fer-lo més eficient”, ha remarcat.
El ramader Gerard Cardona, un dels participants, destaca els avantatges del sistema: els collarets GPS faciliten el seguiment del ramat, estalvien temps i permeten reaccionar a moviments estranys de manera immediata. L’empresa creadora ha adaptat els dispositius —originalment pensats per al bestiar boví— perquè s’ajustin a les ovelles. Les seleccionades per dur-los són les més actives o les que tendeixen a separar-se del grup.
El projecte, finançat per l’Oficina de Transformació Econòmica de la Diputació i pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), forma part d’un pla més ampli per incrementar la tecnificació de les explotacions. Tremp, amb prop de 10.300 ovelles, és un referent dins del Pallars Jussà, la comarca amb més bestiar oví de Catalunya. Les antenes instal·lades obren, a més, la porta a futurs usos, com sistemes dissuasius per allunyar la fauna salvatge dels ramats.