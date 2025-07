Paneque veu «absolutament necessari» instal·lar plantes de biogàs i xifra en 15 els projectes a Lleida

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que hi ha una quinzena de projectes per desenvolupar plantes de biogàs a la demarcació de Lleida. Segons ha dit, la instal·lació d’aquest tipus d’infraestructures és "absolutament necessària" per fer front a la contaminació dels aqüífers causada per les dejeccions ramaderes i per ajudar un sector que es troba en una situació complexa des de fa anys.

Paneque ha fet aquestes declaracions des de Tàrrega, durant l’acte d’inauguració de la nova estació d’autobusos de la ciutat. A les portes del recinte, una desena de persones contràries a la planta de biogàs prevista entre Cervera i Plans de Sió, a la comarca de la Segarra, s’han concentrat amb pancartes i consignes per expressar el seu rebuig al projecte.

La consellera ha avançat que la Generalitat impulsarà dos grups de treball per abordar la qüestió: un per planificar globalment la implantació del biogàs a Ponent i un altre que es centrarà específicament en la planta que el grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) vol construir a la Sentiu de Sió, a la comarca de la Noguera. Aquest últim projecte ha rebut recentment l’aprovació del seu pla urbanístic per part de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.

La planta de la Sentiu preveu convertir fins a 450.000 tones anuals de dejeccions ramaderes en biometà, un gas renovable que pot substituir el gas fòssil en usos industrials o domèstics. El projecte, però, ha aixecat una forta oposició al territori: un total de 27 ajuntaments i diverses plataformes veïnals denuncien que es tracta d’una operació especulativa que utilitza les dejeccions com a excusa per introduir altres residus i, alhora, genera un gran impacte ambiental i de mobilitat. De fet, seria la planta de biogàs més gran de l’Estat espanyol i del sud d’Europa.

Paneque ha remarcat la voluntat del Govern de garantir una “bona planificació territorial” per evitar la concentració d’infraestructures en determinades zones i estudiar amb detall les “externalitats negatives” que poden comportar alguns d’aquests projectes.