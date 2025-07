Alcaldes de Ponent reclamen aturar la macroplanta de biogàs a la Sentiu de Sió

Un total de 27 alcaldes de les comarques de Ponent han signat una carta adreçada a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per demanar la paralització del projecte impulsat pel fons d’inversió danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que preveu construir una macroplanta de biogàs al terme municipal de la Sentiu de Sió, a la Noguera.

Els signants denuncien que es tracta d’un projecte desproporcionat per al territori, tant per la seva dimensió com per l’impacte ambiental i social que pot comportar. La planta, que té com a objectiu produir biogàs a partir de la digestió anaeròbica de residus orgànics com purins i restes vegetals, tindria una capacitat molt superior a la demanda local de tractament de residus i, segons alerten, podria alterar l’equilibri ambiental de la zona i incrementar notablement el trànsit pesant.

A més de reclamar la suspensió del projecte, els alcaldes sol·liciten una reunió urgent amb la consellera i una visita institucional al territori abans que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya es pronunciï sobre el pla especial vinculat a la iniciativa. Aquesta votació està prevista per al pròxim 22 de juliol, i podria suposar l’aprovació definitiva del projecte si no s’atura a temps.

Un dels principals arguments dels opositors és la manca de matèria primera local per alimentar la planta. L’alcalde de Bellcaire d’Urgell, Jaume Monfort, ha assegurat que a la zona no es genera prou volum de purins per abastir totes les instal·lacions de biogàs existents i les que es projecten. En aquest sentit, sosté que la macroplanta requeriria fins a un 50% de residus procedents d’altres comarques, fet que implicaria un increment del transport de deixalles i purins amb els conseqüents efectes sobre el medi ambient i la qualitat de vida dels veïns.

Els alcaldes reclamen una planificació territorial més equilibrada i participativa, que tingui en compte les dimensions del món rural i la capacitat real del territori per acollir infraestructures de gran escala. També qüestionen que un projecte d’aquestes característiques s’impulsi a partir d’inversions estrangeres sense un debat profund amb els ajuntaments afectats i sense garantir un retorn clar per al territori.

Per tot plegat, els signants alerten que la planta podria suposar un precedent per a la massificació d’instal·lacions industrials al món rural, i reclamen al Govern que prioritzi iniciatives que respectin el medi ambient, l’equilibri territorial i el consens amb els municipis.