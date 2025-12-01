Desallotjat el bloc del carrer Santiago Rusiñol de Borges en un operatiu sense incidents

El desallotjament dels 19 pisos encara ocupats del bloc número 83 del carrer Santiago Rusiñol, a les Borges Blanques, ha arrencat aquest dilluns poc després de les nou del matí enmig d’un ampli dispositiu policial. Diverses furgonetes de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra han participat en l’operació, ordenada per la justícia després que el procés s’activés el mes de maig i que l’Ajuntament declarés l’immoble inhabitable a l’agost arran de les greus deficiències detectades. Un cop els pisos han quedat buits, operaris municipals han procedit a tancar els accessos a les escales per evitar noves ocupacions. Tot plegat s’ha dut a terme sense incidents destacables, malgrat la resistència inicial d’alguns inquilins.
L’alcalde, Josep Farran, ha explicat que el consistori ja havia traslladat a la jutgessa, a través d’un informe completat pels Serveis Socials, la radiografia del bloc i les alternatives habitacionals disponibles. Segons aquest document, hi convivien tres grups diferenciats: un primer amb nou famílies que comptaven amb opcions de reallotjament tot i mantenir algun vincle amb l’edifici; un segon grup, relacionat amb el Camp de Tarragona; i un tercer, considerat prioritari, format per quatre unitats familiars.
La situació d’aquest tercer grup ha evolucionat les darreres setmanes: un dels residents va morir recentment i un altre ha ingressat en una residència d’Artesa de Segre. Les dues famílies restants ja disposen d’alternativa, segons Farran. L’alcalde també ha subratllat la tasca de mediació del consistori amb un dels propietaris, que ja resideix al seu nou habitatge, mentre un quart veí espera poder accedir-ne a un altre pròximament.
Farran ha aprofitat per retreure a la delegació del Govern que l’Ajuntament va advertir “fa més d’un any” que la situació podia desembocar en un desallotjament complex i que calia preparar amb antelació una resposta adequada. “Ens hi hem vist abocats”, ha afirmat, remarcant que no es pot exigir a un municipi de 6.500 habitants assumir situacions que —ha dit— “altres ajuntaments no van afrontar al seu moment”.
Ara que el bloc ja és buit, com preveu el decret d’inhabilitació signat a l’agost, l’actual propietari té un termini de dos mesos per iniciar la rehabilitació integral. El projecte contempla la creació de pisos socials i la priorització del reallotjament d’una propietària que, malgrat haver de marxar, continua pagant la hipoteca del seu habitatge.