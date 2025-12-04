La UE limita les restriccions per la pesta porcina: Osona i el Segrià poden exportar

La Comissió Europea ja ha dit la seva. L'organisme europeu ha fixat el radi de restriccions pel brot de pesta porcina que afecta Catalunya després que aquest dimecres una delegació comunitària visités el país per decidir quins límits hi ha d'haver en les exportacions de porcí. Osona i el Segrià, dues de les comarques amb més exportacions, en queden fora i, per tant, podran exportar. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig ha assegurat que la "gran majoria" dels 50 porcs senglars morts trobats en el radi de 20 quilòmetres d'afectació de la pesta porcina africana han donat negatiu en la malaltia.
Segons recull el diari oficial de la UE, Espanya estableix una zona infectada per la pesta porcina africana que inclou 91 municipis de fins a vuit comarques catalanes. En aquestes àrees, s'hauran d'aplicar "mesures d'emergència provisionals" per contenir la malaltia fins al 28 de febrer de 2026.
Caldrà esperar fins als dies 16 i 17 de desembre, quan el Comitè Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos de la UE es reuneix, per saber si es ratifica o es modifica la decisió. Mentrestant, però, el diari oficial ordena que les mesures preses s'han de prendre de "manera immediata" a la zona infectada, a l'espera del dictamen definitiu.
Les restriccions publicades aquest dijous fan referència únicament als països de la Unió Europea. Les exportacions a països extracomunitaris estan, d'inici, vetades, i cal que el ministeri d'Agricultura negociï país per país per poder exportar des de les zones no afectades. És el cas de la Xina, que dimarts va anunciar que només bloqueja les exportacions des de la demarcació de Barcelona, però, en canvi, deixa via lliure als carnis de les regions de Lleida, Girona i Tarragona.
Municipis catalans que no poden exportar carn de porc a la Unió Europea
Vallès Occidental
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Cerdanyola del Vallès
- Gallifa
- Matadepera
- Montcada i Reixac
- Palau-solità i Plegamans
- Polinyà
- Ripollet
- Rubí
- Sabadell
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Llorenç Savall
- Sant Quirze del Vallès
- Santa Perpètua de Modoga
- Rellinars
- Sentmenat
- Terrassa
- Ullastrell
- Vacarisses
- Viladecavalls
Vallès Oriental
- Ametlla del Vallès
- Bigues i Riells del Rai
- Caldes de Montbui
- Canovelles
- Granollers
- La Roca del Vallès
- Llagosta
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Mollet del Vallès
- Martorelles
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Parets del Vallès
- Sant Feliu de Codines
- Sant Fost de Campsentelles
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Maria de Martorelles
- Vallromanes
- Vilanova del Vallès
Baix Llobregat
- Abrera
- Castellví de Rosanes
- Cervelló
- Collbató
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- El Papiol
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Martorell
- Molins de Rei
- Olesa de Montserrat
- Pallejà
- el Prat de Llobregat
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Santa Coloma de Cervelló
- Torrelles de Llobregat
- Vallirana
- Viladecans
- La Palma de Cervelló
Barcelonès
- Badalona
- Barcelona
- L'Hospitalet de Llobregat
- Sant Adrià de Besòs
- Santa Coloma de Gramenet
Maresme
- Alella
- Cabrils
- El Masnou
- Montgat
- Òrrius
- Premià de Dalt
- Premià de Baix
- Teià
- Tiana
- Vilassar de Dalt
Alt Penedès
- Gelida
- Sant Llorenç d'Hortons
Anoia
- Els Hostalets de Pierola
- Masquefa
Bages
- Castellbell i el Vilar
- Mura