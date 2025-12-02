La Xina ha prohibit l'entrada de carn de porc provinent de la demarcació de Barcelona arran del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Collserola. Així ho anunciava ahir a la nit el ministre d'Agricultura, Luis Planas, detallant que el país asiàtic ha acceptat aplicar el principi de regionalització signat fa tres setmanes entre els governs xinès i espanyol.
D'aquesta manera, el veto s'aplica únicament a la zona afectada pel brot, és a dir, la demarcació de Barcelona, d'on en formen part les comarques d'Osona i el Lluçanès.
La Xina és el principal comprador extracomunitari de carn de porc espanyola. En dades, l'any 2024, al país asiàtic van arribar-hi més de 550.000 tones de producte porcí, el que és equivalent a un 42% de les exportacions que es fan fora de la Unió Europea.
A Osona i el Lluçanès el porcí és clau per a l'economia del territori. El sector viu amb incertesa des de divendres, quan es va saber que s'havien trobat dos exemplars morts de porc senglar salvatges amb pesta porcina africana a Collserola.
Després de Lleida, les nostres comarques concentren la major part d'empreses i granges de porcs del país (685 explotacions). Hi ha més d'un milió de caps i, cada dia, es sacrifiquen uns 40.000 exemplars als escorxadors del territori, la meitat dels quals s'exporten.
El veto de les exportacions a la Xina i altres països fora de la Unió Europea impacten de ple en el teixit productiu osonenc, que en gran part depèn del mercat exterior per donar sortida al volum generat.
Una de les primeres conseqüències de la crisi de la PPA ha estat la caiguda del preu del porc. Mercolleida -principal referència per a les operacions de compra i venda de bestiar porcí a l'Estat- ja ha reajustat les taules de cotització amb un descens del preu del porc d'engreix de 10 cèntims d'euros. El preu de la truja baixa fins als 0,480 euros el quilo, mentre que el preu dels garrins pateix un descens de cinc euros per unitat.
El cap de setmana, la Taula de Preus del Porcí de la Llotja de Vic -també de referència-, ja va considerar que no corresponia fixar una cotització a causa de la situació d'incertesa derivada del brot de la malaltia
En declaracions a Osona.com, el president de la Cooperativa Plana de Vic, Francesc Carrillo, alertava aquest dilluns que una de les primeres conseqüències de la crisi podia ser la baixada dels preus de la carn de porc, i l'oferta per sobre de la demanda.
Les mesures de control, claus perquè el virus no es propagui
Des de divendres s'han confirmat dos casos positius de PPA dins d'una àrea de sis quilòmetres a Collserola, al Vallès Occidental. Amb tot, encara es desconeix l'abast real del focus d'infecció, ja que s'està treballant en l'anàlisi de mostres.
La malaltia és altament contagiosa per als animals -tant porcs domèstics com senglars-, no té tractament i, en les seves formes més agressives, provoca una mortalitat propera al 100% en les granges afectades.
És important remarcar que no afecta la salut humana, però obliga a aplicar mesures de control sanitari molt estrictes perquè no es propagui. Una d'aquestes és el tancament de les zones properes a on s'han fet les troballes dels animals infectats, ja que accedir a les zones restringides suposa un risc molt alt de propagació del virus.