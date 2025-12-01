Osona i el Lluçanès, en alerta pel brot de pesta porcina africana

Després de la demarcació de Lleida, Osona i el Lluçanès són les comarques amb més empreses i granges de porcs. Hi ha més d'un milió de caps i, diàriament, en els escorxadors del territori s'hi sacrifiquen uns 40.000 exemplars, la meitat dels quals s'acaben exportant.
L'aparició del brot de pesta porcina africana (PPA) detectada en dos porcs seglars trobats morts a Collserola –i la confirmació de sis possibles casos més-, ha posat el sector en alerta, sobretot per la incertesa al voltant de les exportacions de la carn fora de la Unió Europea.
En concret, l'any 2024 les exportacions catalanes de carn de porc van assolir 3.036 milions d'euros -una tercera part de les vendes correspon a països de fora de la Unió Europea-, segons dades de Prodeca, empresa pública de promoció dels productes agroalimentaris catalans en el mercat nacional i internacional.
Per tot plegat, el brot detectat de pesta porcina africana és un cop dur pel porcí, el principal sector alimentari exportador a altres països. Països com Japó, Mèxic o la Xina ja han imposat restriccions al producte català.
A causa del brot, les granges d'Osona i el Lluçanès no poden exportar a països tercers, ja que s'han restringit els moviments a les explotacions de tota la província de Barcelona. El sector porcí és un pilar econòmic clau a la comarca.
"Incertesa i por" del sector per l'evolució del brot
La notícia que s'havia detectat un brot de pesta porcina africana en dos exemplars de porc senglar salvatges al Vallès Occidental es va conèixer el passat divendres i, immediatament, es van restringir els accessos al medi natural dins del radi d'afectació.
El fet és que la PPA és una malaltia animal greu altament contagiosa entre els porcs, no té vacuna i si un dels animals d'una granja es contagia s'ha de sacrificar a tota la resta. Si això passa, l'economia catalana se'n veurà afectada, ja que el porcí és el principal sector alimentari exportador a altres països. Per aquest motiu, les restriccions en aquest comerç internacional preocupen la pagesia catalana si s'allarguen en el temps.
A Osona i el Lluçanès, el sector té un pes molt important. Ramaders i empreses que es dediquen al porc viuen la situació amb molta incertesa.
És el cas de la Cooperativa Plana de Vic. El seu president, Francesc Carrillo, explica a Osona.com que aquest dilluns administracions, empreses i actors del sector s'estan reunint per intercanviar les primeres impressions, així com per a explorar alternatives pel que fa al mercat de les exportacions de la carn de porc que es produeix a Catalunya.
"Vivim amb incertesa i por aquests moments", admet Carrillo, afegint que "a mesura que passin els dies, tindrem més claredat".
Una de les primeres -i principals- afectacions serà sobre el preu de la carn, ja que previsiblement hi haurà més oferta que demanda, explica el president de la Cooperativa Plana de Vic. En aquesta línia, apunta que caldrà veure "quina sortida té la nostra carn", així com "l'afectació en el preu".
"És una patacada forta pel sector", reitera Carrillo. Tot i això, es mostra optimista i apunta que el sector haurà d'estudiar obrir nous mercats.
Més del 20% de les exportacions es fan fora de la Unió Europea i, davant la possibilitat que els països compradors tanquin fronteres, el territori està inquiet. Una de les preguntes que es plantejen ara és què passarà amb tots aquests porcs.
En declaracions a l'ACN, el coordinador d'Unió de Pagesos a Osona i Lluçanès, Oriol Rovira, demana una "reestructuració del mercat" per pal·liar el bloqueig d'exportacions.
En aquesta línia, creu que una possible solució seria que el producte d'aquesta zona es "redirigís" a altres regions que no estan afectades pel focus -com Girona, Lleida o Tarragona- i que els porcs d'aquests territoris es destinessin a l'exportació.