Fires i Mercats de Nadal 2025 a Osona i el Lluçanès

Arriba la festivitat per excel·lència,
Nadal, i els municipis d' Osona i el Lluçanès s'engalanen amb motius de les festes nadalenques.
També és aquella època de l'any en què
els carrers i les places del territori s'omplen de gom a gom i acullen les tradicionals fires i mercats de Nadal: , la la Prèvia i el Mercat Medieval de Vic Fira de l'Avet d'Espinelves, la Fira de Santa Llúcia de Prats de Lluçanès o el BadaNadal de Manlleu són algunes de les clàssiques propostes per aquestes dates.
Aquest
2025 -i principis del 2026- no serà una excepció, i ambdues comarques acolliran de nou aquests esdeveniments perquè des dels més petits fins als més grans, tothom gaudeixi de Nadal. A continuació, Osona.com ha preparat un recull de les fires i mercats per abraçar l'esperit nadalenc a Osona i el Lluçanès ( ): el llistat de propostes s'anirà actualitzant
Imatge d'arxiu de l'arbre de Nadal de la plaça Major de Vic
Josep M. Costa
Mercat Medieval de Vic
Del
6 al 8 de desembre, Vic celebra una nova edició del Mercat Medieval, la fira amb més impacte social i econòmic de la ciutat. La 29a edició de l'esdeveniment acollirà més de 400 parades d'artesans, firaires i tavernes que convertiran el centre històric de la capital d'Osona en un espectacular poblat de l'edat mitjana.
Tanmateix, uns quants dies abans -del
27 al 30 de novembre- se celebra La Prèvia del Medieval, quatre dies de propostes i activitats de tota mena -enguany amb el cel com a fil conductor- per a reconnectar amb el públic local tot descobrint el passat i la història de la ciutat de Vic.
Què? La Prèvia del Medieval
Quan? Del 27 al 30 de novembre
On? Vic
Què? Mercat Medieval
Quan? Del 6 al 8 de desembre
On? Vic
Imatge d`arxiu del Mercat Medieval de Vic 2025.
Oriol Clavera
Fira de Nadal de Sant Miquel de Balenyà
Sant Miquel de Balenyà celebra la 5a edició de la Fira de Nadal. El cap de setmana del 29 i 30 de novembre, la plaça de l'església s'omplirà d'activitats nadalenques per a tots els públics, amb propostes com la xocolatada popular, tallers de manualitats o l'encesa de l'arbre de Nadal.
Què? Fira de Nadal
Quan? 29 i 30 de novembre
On? Sant Miquel de Balenyà Fira d'Artesans i Brocanters de Vic
Arriba una nova edició de la
Fira d'Artesans de Nadal i Brocanters de Vic. Les voltes de la plaça Major tornaran a acollir més de 30 expositors que comercialitzen peces elaborades de forma artesanal. S'hi poden trobar productes molt diversos, com roba, pintura artística, joieria, joguines de fusta, i un llarg etcètera. L'esdeveniment s'iniciarà el 6 de desembre coincidint amb el pont i s'allargarà fins al 4 gener del 2026, amb diferents horaris comercials.
Què? Fira d'Artesans i Brocanters
Quan? Del 6 de desembre al 4 de gener
On? Vic
Més informació Fira de l'Avet d'Espinelves
Del
6 al 14 de desembre, Espinelves celebra la 44a edició de la Fira de l'Avet, un dels reclams turístics més importants d'Osona per aquestes dates. L'esdeveniment compta amb parades d'alimentació, artesanies i articles de Nadal, així com les parades de productors d'avets. I tot plegat, en un entorn natural de conte.
Què? 44a Fira de l'Avet d'Espinelves
Quan? Del 6 al 14 de desembre
On? Espinelves
La Fira de l`Avet d`Espinelves, un reclam turístic per visitar Osona aquest desembre.
Oriol Clavera
BadaNadal de Manlleu
Manlleu s'engalana, un any més, per celebrar les festes nadalenques i, com ja és tradició, arriba una nova edició del BadaNadal. Del 6 de desembre al 7 de gener, la vila acollirà infinitat d'activitats per a tots els públics, destacant el gran reclam de la capital del Ter, la mítica pista de gel situada a l'aire lliure, a la Plaça Fra Bernadí, emplaçament que també acollirà un Mercat de Nadal. L'epicentre manlleuenc serà, però, Can Puget: s'hi desplegaran dos parcs temàtics perquè els més menuts de la vila gaudeixin d'una experiència nadalenca immersiva única al territori.
Què? BadaNadal
Quan? Del 6 de desembre al 7 de gener
On? Manlleu
Imatge d`arxiu del BadaNadal de Manlleu.
Aj. Manlleu
Fira de Santa Llúcia de Prats de Lluçanès
El
14 de desembre és Santa Llúcia i, a Prats de Lluçanès, se celebra una nova edició de la Fira de Santa Llúcia amb un extens programa d'activitats amb la pagesia, el territori i la cultura com a grans protagonistes. És un esdeveniment de tradició centenària que s'ha realitzat de forma continuada des del segle XVIII. El seu principal atractiu és l'exposició de bestiar, maquinària agrícola i automoció, així com les parades d'artesans i altres firaires.
Què? Fira de Santa Llúcia
Quan? 14 de desembre
On? Prats de Lluçanès Fira de Nadal de Sant Vicenç de Torelló
El
diumenge 14 de desembre se celebra una nova edició de la Fira de Nadal de Sant Vicenç de Torelló, un esdeveniment que combina artesania, gastronomia i activitats familiars. Ubicada en un entorn únic, la màgia de Nadal omplirà aquest petit municipi osonenc amb parades d'artesans, firaires, comerços locals i entitats del poble. No hi faltaran actuacions musicals, cercaviles de gegants ni propostes populars.
Què? Fira de Nadal
Quan? 14 de desembre
On? Sant Vicenç de Torelló