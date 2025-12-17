La pista de gel de Manlleu, única a Osona

El passat cap de setmana, Manlleu va inaugurar la pista de gel, única a la comarca. La proposta s'emmarca dins del BadaNadal, un programa d'actes i activitats per gaudir de Nadal a la capital del Ter.
La pista de gel s'ubica a la plaça Fra Bernadí i compta amb una superfície de 740 metres quadrats dividits entre una pista gran de 620 m2 i una pista petita pels més menuts de 120 m². Està situada a l'aire lliure i s'acompanya d'un tobogan gegant i d'inflables.
Al mateix emplaçament, també s'hi ubica la segona edició del Mercat de Nadal, un espai on es poden trobar artesanies, complements, objectes de decoració, productes gastronòmics, joguines i molt més.
Una pista de gel única al territori
La pista de gel estarà oberta al públic fins al 7 de gener i, els dies lectius -del 15 al 19 de desembre-, està reservada perquè els grups d'escolars puguin patinar.
La zona de gel disposa d'un espai reservat als patinadors perquè es puguin calçar els patins i també es disposa de mitjons i/o gorres d'un sol ús, genolleres, colzeres i cascs.
La pista de gel petita disposa de patins de doble ganiveta i uns pingüins mòbils, per ajudar a fer els primers passos sobre gel a qui ho necessiti, i grampons per als acompanyats.
L'entrada general per la pista de gel d'una durada d'una hora és de 6 euros. Cal destacar que hi ha una promoció d'entrades gratuïtes amb MAB Manlleu (Manlleu Associació de Botiguers) pels clients dels seus comerços amb dues activitats gratuïtes (pista de gel o tobogan gegant).