Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 19, 20 i 21 de desembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 19, 20 i 21 de desembre a les nostres comarques.
Osona/Lluçanès: Fires i mercats de Nadal 2025
Arriba la festivitat per excel·lència, Nadal, i els municipis d'Osona i el Lluçanès s'engalanen amb motiu de les festes nadalenques. Aquest cap de semana és el torn del 1r Mercat de Nadal de les Masies de Voltregà o del Mercat de Nadal de Calldetenes. A Vic continua el Mercat d'Artesans a la plaça Major, el Ressò al Centre Cívic Joan Triadú i un ampli ventall d'activitats per a tota la família; i a Manlleu, fins al gener, es desplega el BadaNadal amb activitats per a tots els gustos, amb la mítica pista de gel o el Mercat de Nadal a la plaça Fra Bernadí com a protagonistes.
- Què? Fires i Mercats de Nadal
- Quan? Desembre i gener
- On? Osona i Lluçanès
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de desembre s'ofereix a Vic la visita guiada Redescobrim l'edifici després de les obres, Projecte de restauració de la coberta del Temple Romà. La ruta anirà a càrrec de Francesc Codina, president del Patronat d'Estudis Osonencs.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? Diumenges 14, 21 i 28 de desembre
- On? Vic
- Més informació
Tona: 54è Pessebre Vivent d'Osona
Com cada any, Nadal és sinònim del Pessebre Vivent d'Osona, que es desplega entorn del Castell de Tona. Aquesta bonica tradició, que enguany arriba la 54à edició, es podrà veure del 21 de desembre a l'11 de gener de 2026.
- Què? 54è Pessebre Vivent d'Osona
- Quan? Del 21 de desembre a l'11 de gener de 2026
- On? Tona
- Més informació
Gurb: Baixada de teies
Les activitats nadalenques centren l'agenda del mes de desembre. És el cas, també, de Gurb, on aquest dissabte dia 20 despleguen la baixada de teies des del Castell del municipi, un espectacle de tradició, cultura popular i bellesa que arrenca a les 17:30 amb la rebuda dels Teiers i l'inici del seguici. A les 20:00 hores s'encendrà el Gran Teitot a la plaça U d'Octubre i, seguidament, hi haurà fi de festa amb Col·lectiu Desembre.
- Què? Baixada de teies del Castell de Gurb
- Quan? Dissabte 20 de desembre
- On? Gurb
- Més informació
Torelló: Fira Toca Fusta
Dissabte 20 de desembre se celebra la 7a edició de la Fira Toca Fusta de Torelló amb una dotzena de propostes gratuïtes, entre les quals hi haurà tallers, jocs de fusta i espectacles. La cita es desenvoluparà a la plaça Vella, la plaça Jacint Verdaguer, la plaça Nova, la plaça de la Vila i la de Coll i Dorca.
- Què? Fira Toca Fusta
- Quan? Dissabte 20 de desembre
- On? Torelló
- Més informació
Centelles: Fira de la Tòfona
Del 19 al 21 de desembre, Centelles acull la 18a edició de la Fira de la Tòfona Negra, una trobada que es durà a terme al centre del municipi i comptarà amb tallers, degustacions o el popular concurs de gossos tofonaires.
- Què? Fira de la Tòfona
- Quan? 19, 20 i 21 de desembre
- On? Centelles
- Més informació